Trotz vernichtender Kritiken schafft Michael, was noch nie einem Film seines Genres gelungen ist

Das Michael Jackson-Biopic ist vor wenigen Tagen in den Kino angelaufen und hat zum Start gleich mehrere Rekorde gebrochen. So erfolgreich ist der kontrovers diskutierte Film.

Michael Jackson ist als einer der erfolgreichsten Musiker aller Zeiten in die Geschichte eingegangen, dessen Leben jedoch von zahlreichen Kontroversen durchzogen war. Deshalb verwundert es nur wenig, dass das neue Biopic Michael aktuell in aller Munde ist – sowohl im positiven als auch im negativen Sinne.

Während die Kritik den Film zerreißt, wird Michael von Fans gefeiert. Das zeigt sich auch an den Kinokassen, wo der Film zum Start gleich mehrere Rekorde brechen konnte.

Michael Jackson-Film Michael legt den besten Start eines Biopics aller Zeiten hin – und mehr

Michael ist in Deutschland am 22. April 2026 in den Kinos gestartet, in den USA war es dann zwei Tage später am 24. April so weit. Übers Wochenende zog das Biopic weltweit zahlreiche Menschen in die Kinos, wodurch Michael den besten Start eines Biopics jemals hinlegen konnte, wie unter anderem der Hollywood Reporter meldet.

Der Rekord betrifft nicht nur Musik-Biopics, sondern gilt themenübergreifend. Damit ist Michael sogar an den bisherigen Rekordhaltern, Christopher Nolans Oppenheimer sowie Bohemian Rhapsody, vorbeigezogen.

Dem Film gelang das mit einem Einspielergebnis von rund 97 Millionen US-Dollar nur in den USA. Auf globaler Ebene kommt er sogar mit beeindruckenden 217,4 Millionen Dollar aus dem Startwochenende heraus. Damit kann Michael ebenfalls den besten Start des Jahres für einen Live-Action-Film verzeichnen und wird auf der Rangliste der erfolgreichsten Kinostars des Jahres nur von dem Animationsfilm Der Super Mario Galaxy Film übertroffen.

Weiterhin geht Michael als erstes Biopic in der Filmgeschichte ein, das weltweit innerhalb nur eines Tages über 100 Millionen US-Dollar einspielen konnte. Für das Filmstudio Lionsgate mauserte sich der Film darüber hinaus zum erfolgreichsten Start seit 2015 und zum sechstgrößten Kinostart aller Zeiten hinter der Hunger Games-Reihe sowie dem letzten Twilight-Film. Auch für Training Day- und The Equalizer-Regisseur Antoine Fuqua wurde Michael zu seinem bisher erfolgreichsten Kinostart.

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Trotz Kontroversen: Auch in Deutschland wird Michael zum Kino-Hit

Auch in Deutschland konnte Michael die Kino-Charts erobern und geht laut Inside Kino nach fünf Tagen mit rund 425.000 Zuschauer:innen aus der Startwoche. Das bedeutet auch hierzulande den zweiterfolgreichsten Kinostart des Jahres hinter Der Super Mario Galaxy Film, der weiterhin an der Spitze der Jahrescharts thront.

Die hohen Box-Office-Zahlen spiegeln sich in den weltweiten Publikumsbewertungen, die das Biopic über alle Maßen loben. Bei Rotten Tomatoes kommt Michael auf einen Audience-Score von 97 Prozent, was den Film zum am besten bewerteten Musikbiopic aller Zeiten auf der Plattform macht. Auch die Moviepilot-Community bewertet den Film aktuell mit starken 7,3 von 10 Punkten.

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Die Publikumsmeinung bildet einen starken Kontrast zu den Kritiken, die den Film bereits vor Kinostart mit einem vernichtenden Urteil straften. Bei Rotten Tomatoes hält Michael so nur einen Kritiken-Score von 38 Prozent.

Während die Performance von Jaafar Jackson von vielen gelobt wird, wird besonders das Fehlen der Missbrauchsvorwürfe gegen Michael Jackson sowie die Tablettensucht des Popstars kritisiert. Bereits im Vorfeld sorgte das Biopic dahingehend durch kostspielige Nachdrehs und Produktionsschwierigkeiten für Kontroversen.