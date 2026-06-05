Trotz vernichtender Kritiken wird das Euphoria-Finale zum Mega-Erfolg

Die Fans zeigten sich von der 3. Staffel Euphoria weitestgehend enttäuscht, dran blieben sie trotzdem. Auch das umstrittene Finale wurde millionenfach geschaut und bescherte HBO einen Quotenhit.

Die Hit-Serie Euphoria wurde einst für ihre Rohheit und Tabubrüche gefeiert, doch mit der 3. Staffel bekamen Fans plötzlich eine ganze Story präsentiert. Mit jeder neuen Folge, die veröffentlicht wurde, enttäuschte die letzte Staffel mehr. Auch die Finalfolge in Spielfilmlänge änderte nichts an den negativen Kritiken, dennoch markiert sie für HBO einen großen Erfolg.

Umstrittene Finalstaffel von Euphoria wird zum Quotenhit

Wie The Hollywood Reporter berichtet, erreichte die letzte Episode der finalen Staffel innerhalb der ersten drei Tage nach Ausstrahlung 8,7 Millionen Zuschauende in den USA. Damit konnte das Serienfinale die bereits starke Premiere der Staffel mit 8,5 Millionen Zuschauenden sogar leicht übertreffen. Die erfolgreichste Episode bleibt aber die dritte mit 8,9 Millionen. Die Zahlen zeigen, dass trotz der enttäuschten Fans das Interesse anhaltend groß blieb.

Auch weltweit war die Serie ein Quotenhit. Die dritte Staffel kommt bislang auf durchschnittlich 25 Millionen Zuschauende. Das entspricht einem Wachstum von 17 Prozent gegenüber der zweiten Staffel. Da HBO die Reichweite über einen Zeitraum von 90 Tagen misst, dürfte dieser Wert in den kommenden Wochen sogar noch weiter steigen.

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Darum ist Euphoria Staffel 3 so umstritten

Inhaltlich sorgte das Finale für zahlreiche Diskussionen. Mehrere zentrale Figuren fanden ein tragisches Ende oder kamen kaum darin vor. Die gesamte Staffel ließ beliebte Hauptfiguren links liegen und räumte stattdessen neuen Nebenfiguren viel Laufzeit ein.

Dadurch ging es in Euphoria weniger um die Folgen von Drogenmissbrauch und Teenagerdramen als vielmehr um den Drogenhandel selbst. Der psychologische Tiefgang fehlte fast vollständig. Stattdessen war Zendaya als Rue in Verfolgungsjagden, Drogenschmuggel und -kriege à la Breaking Bad und Narcos involviert.

Viel Sendezeit gab es auch für Sydney Sweeney als Cassie. Die schockte mit einem ausgiebigen OnlyFans-Handlungsstrang, der für viel Kritik sorgte und eine der meistgehassten Szenen der gesamten Staffel hervorbrachte.

Inzwischen ist klar, dass Euphoria keine 4. Staffel erhält. Damit beendet HBO eine gefeierte Serie, was angesichts der enttäuschenden 3. Staffel wohl nicht allzu viele Fans traurig machen dürfte.