True Crime-Doku erobert Netflix-Charts: Die wahre Geschichte ist unfassbar

Wieder einmal erweist sich das Thema True Crime als ein Hit auf Netflix. Derzeit erobert eine Dokumentation mit einem schockierendem Fall die Film-Charts auf der Plattform.

True Crime-Dokumentationen gibt es mittlerweile wie Sand am Meer. Besonders der Streaming-Anbieter Netflix ist damit seit Jahren gut ausgestattet. Produktionen wie die Tiger King-Serie waren auch maßgeblich daran mitbeteiligt, dass das generelle Interesse an True Crime-Inhalten so stark in den Mainstream gerückt ist. Und momentan stürmt die Dokumentation Evil Influencer: The Jodi Hildebrandt Story, welche einen schockierenden Fall aus den USA behandelt, die Netflix-Charts.

Worum geht es in der True Crime-Doku Evil Influencer?

Evil Influencer dreht sich um die Therapeutin Jodi Hildebrandt und ihre damalige Freundin Ruby Franke, die mittlerweile zu langen Haftstrafen verurteilt wurden. Laut Netflix lernen sich beide über eine Mormonengemeinde kennen. Hildebrandt übt schon bald großen Einfluss auf Franke aus und will deren Familie "in Ordnung bringen" – eine Idee, unter der insbesondere die Kinder der Franke-Familie zu leiden haben.

Laut Artikel kamen die Machenschaften der beiden Frauen ans Tageslicht, als der 12-jährige Sohn Frankes verzweifelt einen Nachbar aufsuchte – unternährt und verwundet. Offenbar hatte man ihn und seine neunjährige Schwester in Hildebrandts Haus gefangen gehalten.

Inszeniert wurde die Dokumentation von der Unbekannte Nummer: Der Highschool-Catfish-Regisseurin Skye Borgman. Die Dokumentation konnte sich zwar direkt einen Platz in den Netflix-Charts sichern, aber einen aktuellen Kinofilm nicht vom Thron stoßen.

Was startet als Nächstes bei Netflix?

Krimi-Fans können sich freuen, denn bei Netflix startet demnächst eine hochkarätige Thriller-Serie: Die Miniserie His & Hers basiert auf dem gleichnamigen Roman von Alice Feeney, ist mit Tessa Thompson und Jon Bernthal hervorragend besetzt und startet bereits am 8. Januar 2026 auf Netflix.

