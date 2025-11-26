True Crime-Serie kehrt zurück und erobert sofort die Netflix-Charts: 4 Menschen sind wie vom Erdboden verschluckt

Bei Netflix ist die True Crime-Doku Missing: Dead or Alive mit neuen Folgen zurückgekehrt. Staffel 2 der Serie über reale Vermisstenfälle hat direkt die Top 10 des Streamers gestürmt.

True Crime-Filme oder -Serien sind bei Netflix oft sehr beliebt. Gerade hat wieder ein aktuelles Beispiel dafür die Charts des Streaming-Anbieters erobert. Dabei handelt es sich um die neue Staffel des Doku-Formats Missing: Dead or Alive?, die erstmals 2023 bei Netflix gelaufen ist. Staffel 2 der Serie steht nach dem Release gerade schon auf Platz 5 der Serien-Top-10.

Netflix-Rückkehr von True Crime-Format: Darum geht es in Missing: Dead or Alive

In dem Format werden mehrere Polizist:innen aus einem Sheriff's Department in South Carolina bei ihrer Arbeit begleitet, die sich um spurlos verschwundene Personen und drastische Vermisstenfälle drehen. In den neuen Folgen geht es unter anderem um eine besorgte Mutter, die ihren 27-jährigen, schizophrenen Sohn als vermisst meldet. Dieser lebt in einem Apartmentkomplex, der von Dealern besetzt wurde.

Hier könnt ihr den Trailer zu Missing: Dead or Alive Staffel 2 schauen:

Missing: Dead or Alive? - S02 Trailer (English) HD

Die 2. Staffel von Missing: Dead or Alive umfasst vier Folgen, die jeweils zwischen 36 und 45 Minuten lang sind. Damit kommt die neue Season auf einen ganz ähnlichen Umfang wie die erste.

Das ist die aktuelle Serien-Top-10 bei Netflix (Stand 26. November 2025):

Und falls ihr schon wissen wollt, welche Serien-Highlights euch im letzten Monat des Jahres im Stream erwarten, hört doch mal in unseren Podcast rein:

Podcast: Die 12 besten Serien im Dezember bei Netflix, Amazon und Co.

Ihr braucht noch mehr frische Streaming-Tipps? Die spannendsten Serien im Dezember, die bei Netflix, Amazon, Disney+ und Co. starten, stellen wir euch in der Monats-Übersicht vor:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Die 12 Highlights im Dezember umfassen neben neuen Staffeln des Sci-Fi-Hits Fallout und Disneys Fantasy-Abenteuer Percy Jackson auch ein spannendes Western-Epos bei Netflix, einen deutschen Yellowstone-Ersatz sowie gleich zwei Mozart-Serien.