True Crime-Thriller stürmt Netflix-Charts: Serienmörder nimmt an Datingshow teil

Serienkiller sind nach wie vor ein großes Thema bei Netflix. Das beweist auch ein True Crime-Thriller von und mit Anna Kendrick, der sich aktuell in den Film-Charts nach oben kämpft.

Wer bei Netflix viel unterwegs ist, wird dort bereits einige Serienkiller-Geschichten entdeckt haben. Nicht zuletzt dringt eine der erfolgreichsten Serien des Streamers mit jeder neuen Staffel in die Seele eines weiteren Killers ein: Dahmer. Nun könnt ihr einen Film zu der Thematik schauen, wie ihr ihn bestimmt noch nicht gesehen habt.

The Dating Game Killer – im Original unter dem Titel Woman of the Hour bekannt – befindet sich seit wenigen Tagen bei Netflix im Streaming-Abo und hat es sogar schon in die Charts geschafft. Der Film basiert auf einer wahren Geschichte und erzählt von einem Serienkiller, der als Kandidat an einer Datingshow teilnimmt.

Wahre Serienkiller-Geschichte erobert Netflix-Charts: Hier kommt The Dating Game Killer

Konkret finden wir uns im Los Angeles Ende der 1970er Jahre ein. Cheryl Bradshaw (Anna Kendrick) will als Schauspielerin durchstarten, hat jedoch bisher wenig vorzuweisen. Auf Anraten ihrer Agentin bewirbt sie sich als Teilnehmerin bei der beliebten Datingshow The Dating Game, um sich einem größeren Publikum vorzustellen.

Schon bald erhält die Sendung unerwartet dramatische Züge, als eine Frau im Publikum glaubt, in Kandidat Nummer 3 den Mörder ihrer besten Freundin zu erkennen: Rodney Alcala (Daniel Zovatto). Trotz aller Red Flags entscheidet sich Chery für Rodney, während die Zuschauenden zittern. Wird sie das erste Date überleben?



Zum Weiterlesen: Ungewöhnlicher Kriegsfilm mit Vin Diesel bei Netflix

Das wollen gerade auch viele Menschen bei Netflix herausfinden und schauen sich The Dating Game Killer an. Aktuell steht der Film auf Platz 5 der Top 10 der beliebtesten Filme und hat damit schon zwei andere namhafte Serienkiller-Filme überholt: Ich weiß, was du letzten Sommer getan hast und Trap: No Way Out.

Die aktuelle Film-Top-10 bei Netflix (Stand: 4. März 2026)

Jetzt bei Netflix: Mit The Dating Game Killer hat Anna Kendrick ihr Regiedebüt gegeben

Der größte Star von The Dating Game Killer ist ohne Frage Anna Kendrick. Nicht nur ist die aus Pitch Perfect, Up in the Air und Nur ein kleiner Gefallen bekannte Schauspielerin in der Hauptrolle vor der Kamera zu sehen. Es handelt sich auch um den ersten Film, den sie als Regisseurin umgesetzt hat. Die Premiere fand im September 2023 beim Toronto International Film Festival statt. In Deutschland erschien er Anfang 2025.