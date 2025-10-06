True Detective Staffel 5 mit Matthew McConaughey und Woody Harrelson? Nur eine Sache muss dafür passieren

Staffel 1 von True Detective ist auch 11 Jahre später noch legendär. Nun äußert sich Matthew McConaughey über eine mögliche neue Staffel mit ihm und Woody Harrelson.

Mit vier Staffeln läuft die Thriller-Serie True Detective mittlerweile seit über 11 Jahren. Staffel 1 mit Matthew McConaughey und Woody Harrelson ist dabei mit einer Wertung von 9.0 die mit Abstand beliebteste in der Moviepilot-Community. Nachdem Staffel 4 einige Kritik einstecken musste, geht es nun in die Planung der nächsten Runde. McConaughey spricht jetzt über ein mögliches Revival des originalen Detektiv-Duos.

Matthew McConaughey nennt nur eine Bedingung für True Detective-Comeback

In einem Interview mit NME sprach Matthew McConaughey letzte Woche über mögliche Pläne für eine neue Staffel True Detective, die ihn und Woody Harrelson in ihren Rollen als Detective Rust Cohle und Marty Hart zurückbringen könnte. Bereits im Mai hatte der True Detective-Macher Nic Pizzolatto enthüllt, dass er McConaughey Ideen für ein Comeback vorgelegt hatte. McConaughey zeigt sich dazu interessiert, aber zurückhaltend:

Es herrscht Aufregung, ja, aber ich habe noch kein Drehbuch gesehen. Als ich [ursprünglich] True Detective gelesen habe, war alles, was Rust Cohle zu sagen hatte, brandaktuell. Das Drehbuch war heiß, daher muss die Umsetzung [einer Fortsetzung] noch einen Schritt weiter gehen. Uns gefällt die Idee, aber mehr als eine Idee ist es bisher nicht.

Er nennt bloß eine klare Bedingung für seine Rückkehr:

Wenn Nic etwas zu Papier bringt, das Woody und ich für gut genug halten, wäre es gar keine Frage. Wir würden es uns ansehen und sagen: „Das muss gemacht werden.“ Es muss allerdings verdammt gut sein, denn wir haben [die Messlatte ziemlich hoch gesetzt]!

Wann kommt True Detective Staffel 5?

Aktuell kursieren viele Gerüchte um die Umsetzung der neuen Staffel. Offenbar soll auch Nicholas Cage im Gespräch für die neue True Detective-Besetzung sein. Dass McConaughey und Harrelson bereits für die nächste Staffel zurückkehren, ist wohl eher unwahrscheinlich.

Die Dreharbeiten sind für nächstes Jahr angesetzt. Über die Handlung ist bisher bloß bekannt, dass sie um die Jamaica Bay (in den Stadtteilen Brooklyn und Queens) von New York spielen soll. Ein Startdatum ist für 2027 auf HBO geplant.