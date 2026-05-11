"Tut mir fast leid für sie": ESC-Legende stichelt gegen deutschen Beitrag – eine Sache stört besonders

Der Eurovision Song Contest 2026 steht in den Startlöchern. Für Deutschland tritt DSDS-Ikone Sarah Engels mit dem Song Fire an. Bei einer deutschen ESC-Legende kommt der deutsche Beitrag allerdings überhaupt nicht gut an.

Deutschland hat beim Eurovision Song Contest in den letzten Jahren ziemlich oft daneben gegriffen. Eine Platzierung auf den letzten Plätzen scheint längst zur unfreiwilligen Tradition geworden. 2026 versucht DSDS-Ikone Sarah Engels ihr Glück, die mit der Pophymne Fire auf einen brandheißen Auftritt setzen will. Ob wir in diesem Jahr endlich mal wieder auf den Sieg hoffen können, scheint jedoch fraglich: ESC-Legende Guildo Horn verrät, warum der deutsche Beitrag enttäuscht.

ESC-Ikone Guildo Horn packt aus: Er findet Sarah Engels hui, aber ihren Song Pfui

Machen wir uns nichts vor: Deutschland hat sich beim Eurovision Song Contest nicht gerade mit Ruhm bekleckert. Erst zwei Mal in 70 Jahren ESC-Geschichte haben wir den Sieg nach Hause geholt. 1982 heimste Nicole mit Ein bisschen Frieden die Trophäe ein, 2010 gelang Lena mit Satellite der Sieg. In den Jahren dazwischen sah es meist mau aus – nur selten schafften wir es überhaupt in die Top 10.

Einer der wenigen deutschen ESC-Stars, die es weit nach vorne geschafft haben, ist Klamauk-Legende Guildo Horn. Der 63-Jährige trat 1998 für Deutschland an und holte den 7. Platz mit dem von Stefan Raab geschriebenen Track Guildo hat euch lieb. Wer ist also besser geeignet, um Deutschlands Gewinnchancen im diesjährigen ESC einzuschätzen?

Gegenüber Merkur verrät Horn, dass er Sarah Engels als Person sehr zu schätzen wisse. "Sarah Engels ist eine tolle Sängerin, Darstellerin und Tänzerin – und obendrein eine sehr angenehme, fleißige Persönlichkeit", so das Lob des Musikers. Doch leider könne er mit ihrem Song Fire so gar nichts anfangen: "Ihren ESC-Titel finde ich leider so sehr auf Nummer sicher gestrickt, dass es mir fast für sie leid tut." Horn hätte sich lieber einen Song gewünscht, "in dem sie so richtig zeigen kann, was sie alles draufhat". Trotzdem wünsche er Sarah Engels viel Glück!

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Dann läuft das ESC Finale im TV

Das Finale des Eurovision Song Contest wird am 16. Mai 2026 live aus Wien übertragen. Um 20:15 Uhr beginnt in der ARD der Countdown, der von Barbara Schöneberger moderiert wird. Ab 21 Uhr läuft dann das eigentliche Finale beim öffentlich-rechtlichen Sender. Wer lieber online zuschaut, kann das Geschehen im kostenlosen Livestream der ARD verfolgen.