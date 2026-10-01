TV-Pause beim Sommerhaus der Stars: Wann die nächste Folge kommt und wie ihr sie vor TV-Ausstrahlung sehen könnt

Heute Abend überrascht RTL mit einer Programmänderung, denn ausnahmsweise läuft auch am Donnerstag eine Folge Das Sommerhaus der Stars. Doch auf die nächste Ausgabe müssen Fans deutlich länger warten.

Wann kommt die 7. Folge der 11. Staffel von Das Sommerhaus der Stars? In diesem Artikel findet ihr einen Überblick über die Ausstrahlung der neuen Staffel und die Promis, die nicht nur um das Preisgeld kämpfen, sondern auch mit viel Streit und Drama die meiste Sendezeit abgreifen wollen.

In dieser Woche ist eine geänderte TV-Ausstrahlung zu beachten, denn es gibt bei RTL um 20:15 Uhr gleich zwei Folgen zu sehen. Sowohl am Dienstag als auch am Donnerstag. Jetzt müssen Fans der Show allerdings ganz schön lange warten, bis sie weiterschauen können.

Sommerhaus der Stars: Wann kommt Folge 7 der 11. Staffel?

In dieser Woche gab es bereits am Dienstag (29. September) eine neue Ausgabe, doch damit ist nicht genug. Denn Fans dürfen sich auf eine weitere Ausgabe freuen: Die 6. Folge der 11. Staffel von Das Sommerhaus der Stars wird heute, am Donnerstag, den 1. Oktober, um 20:15 Uhr erstmals auf RTL ausgestrahlt. Die doppelte Ausstrahlung hat einen einfachen Grund: Das Sommerhaus fällt in der nächsten Woche nämlich aus. Am 6. Oktober wird es keine neue Folge bei RTL geben, stattdessen zeigt der Sender von Montag bis Donnerstag die 3-Millionen-Euro-Woche von Wer wird Millionär? Das Reality-TV-Publikum muss sich deshalb ganz schön lange gedulden, denn Folge 7 gibt es erst am 13. Oktober wie gewohnt um 20:15 Uhr bei RTL.

Wer allerdings nicht so lange warten möchte, der kann Folge 7 bereits ab 6. Oktober mit einem Abo bei RTL+ streamen. Dort sind die jeweiligen Episoden bereits eine Woche im Voraus verfügbar.

Alle Sendetermine zu Sommerhaus der Stars Staffel 8:

Staffel 11, Folge 5: 22. September 2026 (RTL+) und 29. September 2026 (RTL)

22. September 2026 (RTL+) und 29. September 2026 (RTL) Staffel 11, Folge 6: 29. September 2026 (RTL+) und 1. Oktober 2026 (RTL)

29. September 2026 (RTL+) und 1. Oktober 2026 (RTL) Staffel 11, Folge 7: 6. Oktober 2026 (RTL+) und 13. Oktober 2026 (RTL)

6. Oktober 2026 (RTL+) und 13. Oktober 2026 (RTL) Staffel 11, Folge 8: 13. Oktober 2026 (RTL+) und 20. Oktober 2026 (RTL)

13. Oktober 2026 (RTL+) und 20. Oktober 2026 (RTL) Staffel 11, Folge 9: 20. Oktober 2026 (RTL+) und 27. Oktober 2026 (RTL)

20. Oktober 2026 (RTL+) und 27. Oktober 2026 (RTL) Staffel 11, Folge 10: 27 Oktober 2026 (RTL+) und 3. November 2026 (RTL)

27 Oktober 2026 (RTL+) und 3. November 2026 (RTL) Staffel 11, Folge 11: 3. November 2026 (RTL+)

Folge 11 wird bei RTL voraussichtlich direkt im Anschluss des Finales ausgestrahlt.

Wer sind die Promi-Paare im Sommerhaus der Stars 2026?

In der 11. Staffel von Das Sommerhaus der Stars durften sich Fans auf insgesamt 10 Paare freuen! Acht von ihnen zogen direkt in der ersten Folge ein, zwei weitere stoßen später dazu. Nachfolgend findet ihr die komplette Liste aller Teilnehmer:innen: