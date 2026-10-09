TV-Sender würdigt Taylor Swift mit einem ganz besonderen Abend: Dieses Highlight dürfen Fans heute auf keinen Fall verpassen

Taylor Swift ist der größte Popstar der Gegenwart. Heute widmet ein deutscher TV-Sender der Sängerin einen Abend, den Fans nicht verpassen dürfen.

Egal, ob man ihre Musik mag oder nicht: Taylor Swift ist zweifelsohne die erfolgreichste Musikerin unserer Zeit. Die US-Sängerin mauserte sich mit ihren emotionalen, eingängigen Hits vom unbekannten Countrygirl zum internationalen Popstar – und gilt laut Forbes längst als die reichste Musikerin aller Zeiten! Heute Abend sollten es sich Swifties nicht im TV entgehen lassen, wenn ein Sender die Erfolgsgeschichte der Ausnahmekünstlerin auf die Bildschirme bringt!

Ein Fest für Swifties: Das erwartet euch heute beim großen Taylor Swift-Abend

Wer nicht genug von der charismatischen US-Sängerin kriegen kann, der muss unbedingt am Samstag, dem 10. Oktober 2026, um 20:15 Uhr bei 3sat vorbeischauen. Der Sender zeigt beide Folgen der zweiteiligen Dokumentation Becoming Taylor Swift. In den zwei Episoden wird der Werdegang der Popikone hautnah nachverfolgt. Wie wurde sie so erfolgreich, was ist ihr Geheimnis und wie schafft sie es, ihren jungen Fans mit ihrer Musik aus der Seele zu sprechen?

Der Sender verspricht "unveröffentlichte Tonaufnahmen und seltenes Archivmaterial", die neue Einblicke hinter die perfekte Fassade der Taylor Swift geben sollen. Alte Bekannte, Pop-Historiker und Superfans kommen in der Produktion zu Wort und sprechen darüber, welche Bedeutsamkeit die 36-jährige "Blank Space"-Interpretin für die Gegenwart hat. In der zweiten Episode soll es vor allem darum gehen, wie sich Taylor Swift mit ihrer Reputation-Ära als selbstbewusste Popdiva neu erfand und ihren meist männlichen Kritikern die Stirn bot.

Keine Lust auf TV? Hier kannst du den Taylor-Swift-Abend gratis online anschauen

Wer keine Lust hat, am Samstagabend vor dem Fernseher zu sitzen, hat Glück: Beide Episoden von Becoming Taylor Swift können bis zum 14. Januar 2029 in der 3sat-Mediathek komplett kostenlos gestreamt werden!