TV total vs. Die Stefan Raab Show: Im Oktober buhlen die Fernsehgiganten ums Publikum

Stefan Raab wurde in der Vergangenheit immer mit TV total assoziiert. Nachdem er mit seinem Comeback zu RTL gewechselt ist, steht der Entertainer in einer unausgesprochenen Konkurrenz zu dem von Sebastian Pufpaff weitergeführten TV-Format.

Stefan Raabs Comeback liegt nun mittlerweile ein gutes Jahr zurück und mit der Stefan Raab Show versucht er sich nochmal neu zu erfinden. Bei TV total schweigt man zunehmend über den ehemaligen Moderator der Show. Doch jetzt sagt die Show Raab und RTL den Kampf an.



TV total läuft im Oktober mit Spezialausgabe – und trifft auf Raab

Nachdem im letzten Jahr Stefan Raab mit Du gewinnst hier nicht die Million seinen Weg zurück ins deutsche Fernsehen fand, versuchte TV total, der direkten Konfrontation aus dem Weg zu gehen, und wechselte den Sendeplatz auf Dienstag. Raabs wöchentliche Show verblieb auch mit seiner neuen Sendung weiterhin auf dem Sendeplatz am Mittwoch.

Doch im Oktober kommt es zu einem Aufeinandertreffen von TV total und der neuen Stefan Raab Show, denn beide laufen dann am gleichen Abend in der Primetime. Am 8. und 15. Oktober läuft eine Sonderausgabe namens TV total interaktiv mit zahlreichen Promis. Dabei wird es am 15. Oktober zu einem spannenden Quotenduell zwischen Stefan Raab und Sebastian Pufpaff kommen. Am 8. Oktober wird Die Stefan Raab Show jedoch ausfallen, weil Wer wird Millionär? fast täglich in der 3-Millionen-Euro-Woche in der Primetime läuft.



TV total und Die Stefan Raab Show liefen in der letzten Wochen gleichauf

In der letzten Woche liefen TV total und Die Stefan Raab Show schon zur gleichen Zeit, wenn auch letztere in einer kurzen 15-minütigen Fassung. Dabei waren die Quoten für die kurze Sendezeit ausgeglichen. Raab konnte sich mit 1,2 Millionen Zuschauer:innen zwar die bessere Gesamtreichweite sichern, doch TV total lief mit 13,3 Prozent des Marktanteils in der Zielgruppe (14- bis 49-Jährige) besser.



Im letzten Jahr lief TV total auch zeitgleich mit Du gewinnst hier nicht die Million, doch die Reichweite ließ sich nur schwer vergleichen, da Raabs Show zuerst nur im Streaming bei RTL+ lief. Aufgrund von Raabs Comeback bestand im letzten Jahr jedoch weitaus mehr Interesse an der RTL-Show als an TV total.



So könnt ihr TV total schauen

TV total läuft weiterhin jeden Dienstag um 20:15 Uhr auf ProSieben und Joyn. Wer eine Folge verpasst hat, kann diese auf Joyn on demand nachholen.

