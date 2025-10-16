TV-Warnung: Heute läuft einer der unterhaltsamsten Action-Filme der 90er, aber nur geschnitten

Action-Blockbuster aus den 1990er-Jahren lassen sich auch heute noch ganz hervorragend schauen, aber dieser hier kommt leider nur geschnitten im TV.

Falls ihr heute Abend ausnahmsweise mal den Kopf ausschalten und einen witzigen Action-Kracher aus den Neunzigern schauen wollt, haben wir den perfekten Film für euch: Bad Boys - Harte Jungs mit Will Smith. Ihr könnt euch den Beginn der Action-Karriere des damals noch sehr jungen und verhältnismäßig unbekannten Schauspielers am heutigen Montag, den 20. Oktober ab 20:15 Uhr auf Kabel eins zu Gemüte führen. Allerdings laut Schnittberichte.com leider nur geschnitten in der FSK 12-Version.

Eine ungekürzte Wiederholung des Streifens läuft aber immerhin schon am Mittwoch, den 22. Oktober ab 22:05 Uhr. Ansonsten gibt es natürlich auch die Möglichkeit, Bad Boys online zu streamen. Beispielsweise bei Magenta TV, Amazon Prime oder Netflix.

Heute im TV, aber nur geschnitten: Darum geht's in Bad Boys - Harte Jungs

Im fast perfekten Heist wird dem Miami Police Department unglaublich viel Heroin gestohlen, und zwar im Wert von über 100 Millionen US-Dollar. Die beiden Polizisten Mike Lowrey (Will Smith) und Marcus Burnett (Martin Lawrence) sollen es finden und nebenbei noch zwei Morde aufklären. Dabei müssen sie sich aber auch noch um die einzige Zeugin namens Julie (Téa Leoni) kümmern. Selbstverständlich bricht dabei absolutes Chaos aus.

Bad Boys - Harte Jungs stellt das Regiedebüt von Michael Bay dar, der mit seinem Erstlingswerk schon eine deutliche Karriererichtung einschlägt. Für den vorher hauptsächlich aus Der Prinz von Bel-Air bekannten Will Smith war Bad Boys ebenfalls ein echtes Karrieresprungbrett in Sachen Action-Filme. Dabei wäre es beinahe gar nicht erst dazu gekommen.

Dass es dann doch geklappt hat, erwies sich für alle Beteiligten als echter Glücksgriff. Bad Boys war mit einem sehr niedrigen Budget von 23 Millionen Dollar und einem Einspielergebnis von 141 Millionen Dollar ein überragender Erfolg (via The Numbers ). Kein Wunder also, dass die Verantwortlichen eine Filmreihe daraus gemacht haben, die auch heute noch weiter fortgesetzt wird.

Ob auch noch ein fünfter Teil der Reihe erscheint, steht aktuell aber noch in den Sternen. Letztes Jahr haben die beiden Hauptdarsteller Will Smith und Mike Lawrence zumindest erklärt, sich das ganz grundsätzlich vorstellen zu können, sofern es eine gute Idee für die Fortsetzung gibt.

So oder so steht fest, dass wir es hier mit einer höchst gelungenen Mixtur aus Action und Humor zu tun haben. In den Fortsetzungen schießen die Beteiligten dabei teils arg über die Grenzen des guten Geschmacks hinaus, im ersten Teil überwiegt aber vor allem einfach nur die perfekte Unterhaltung. Zumindest in der Uncut-Version.