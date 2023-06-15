Heute läuft ein schrecklicher Sci-Fi-Flop im TV: Lasst den Fernseher bloß ausgeschaltet

Eins der ältesten Sci-Fi-Franchises steht vor dem endgültigen Aus und dieser Film ist schuld daran. Wir schauen uns die sehr düstere Zukunft von Terminator an.

Die Terminator-Reihe existiert seit fast 40 Jahren und hat einige ikonische Bilder, Stars und Figuren hervorgebracht. Die Welt wäre eine andere, wenn im Jahr 1984 nicht Arnold Schwarzenegger als Killerroboter Jagd auf Linda Hamilton als Sarah Connor gemacht hätte. 2019 erschien mit Terminator: Dark Fate der vorerst letzte Teil der Reihe im Kino – und versetzte dem Franchise womöglich den Todesstoß.

Heute könnt ihr den Film im TV sehen. Er läuft um 20:15 Uhr auf Kabel Eins. Mit Werbung geht die Ausstrahlung bis 22:55 Uhr. Die Wiederholung folgt in der Nacht von Dienst auf Mittwoch um 00:55 Uhr. Alternativ gibt es mehrere Streaming-Optionen.

Worum geht es in Terminator: Dark Fate?

27 Jahre nach den Ereignissen aus Terminator 2 – Tag der Abrechnung kehrt Sarah Connor (Linda Hamilton) zurück, um Dani Ramos (Natalia Reyes) zu beschützen. Ein aus flüssigem Metall bestehender Terminator, der Rev-9 (Gabriel Luna), wurde aus der Zukunft geschickt, um Danis Leben zu beenden.

Der Gegner erscheint übermächtig. Doch Sarah versammelt ein Team aus Agenten und Freundinnen wie der mysteriösen Cyborg-Kämpferin Grace (Mackenzie Davis) um sich, um die Killermaschine aufzuhalten. Außerdem kehrt Arnold Schwarzenegger als T-800 zurück, um die Zukunft zu retten.

Dark Fate floppte: Hat Terminator noch eine Zukunft?

James Cameron, der bei den gefeierten ersten beiden Teilen Regie führte, setzte große Hoffnung in Dark Fate. Er wurde enttäuscht, genau wie viele Fans der Reihe. Dark Fate ist der einzige Terminator-Film, der bei Moviepilot eine Wertung unter 6 Punkten erhielt, konkret 5,8 von 10 Punkten. Das teure Projekt (185 Millionen US-Dollar Budget ) spielte nur 261 Millionen Dollar wieder ein und scheiterte damit auf ganzer Linie.

Dark Fate hätte einen Abwärtstrend in der Terminator-Reihe umkehren können, stattdessen setzte er ihn fort: Seit dem Meisterwerk Terminator 2 erschienen vier Teile und die Bewertungen sanken stetig. Das Armutszeugnis: Seit Terminator 2 hat die einst glanzvolle Reihe keinen uneingeschränkt guten, geschweige denn herausragenden Film hervorgebracht. Das überstehen nur wenige Franchises. Kein Wunder, dass sich aktuell niemand mit neuen Terminator-Filmen beschäftigt.

Das Sci-Fi-Franchise steht entweder vor einer sehr, sehr langen Pause oder gar ihrem Ende. Sogar Arnold Schwarzenegger bestätigte seinen endgültigen Ausstieg: Er sei "durch" mit dem Franchise. Das wiederum könnte die einzige Chance sein: Ein kompletter Neustart, ganz ohne Arnie-Altlasten. Zumindest James Cameron gibt immer mal wieder Updates zu einem möglichen Terminator 7. Angekündigt wurde bisher aber nichts.

Dieser Artikel wurde erstmals in ähnlicher Form im Juni 2023 bei Moviepilot veröffentlicht.

