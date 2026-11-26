Das Bond-Casting ist nach wie vor Gesprächsthema Nummer 1 in Hollywood. Nun meldet sich die Person zu Wort, die Robert Pattinson mit Twilight weltberühmt gemacht hat.

Nach einem kurzen Abstecher nach Hogwarts landete Robert Pattinson 2007 die Rolle, die sein Leben für immer verändern sollte: Edward Cullen. Der glitzernde Vampir aus der fünfteiligen Twilight-Saga prägte über Jahre hinweg den popkulturellen Diskurs und hat in einer kurzen Szene sogar Pattinsons Bond-Casting vorhergesagt.

So reagierte Twilight-Regisseurin Catherine Hardwicke auf Robert Pattinsons Bond-Casting

Nachdem sich gefühlt halb Hollywood zur größten Filmnachricht des Jahres geäußert hat, teilt nun auch Twilight-Regisseurin Catherine Hardwicke ihre Gedanken mit der Welt. Die sind besonders spannend. Nicht zuletzt war es Hardwicke, die Pattinson zum ersten Mal als Hauptdarsteller in einem großen Studioprojekt in Szene gesetzt hat.

In der Kyle Buchanan Show verrät Hardwicke:

Ich bin fast aus dem Bett gefallen. Ich hätte einfach nicht gedacht, dass sie ihn nehmen. Er ist schon Batman und generell so berühmt. Sonst nehmen sie ja lieber unbekannte [Schauspieler]. Ich bin wirklich fast aus dem Bett gefallen, und das ist dasselbe Bett, in dem Rob und [Twilight-Co-Star] Kristen [Stewart] ihr erstes Vorsprechen hatten und ihre Kussszene gedreht haben. Das war irgendwie bizarr. Er ist beim Vorsprechen aus dem Bett gefallen und auf dem Boden gelandet.

Pattinsons größte Qualitäten als Schauspieler umschreibt sie wie folgt:

Er ist intensiv und interessant, und in seinem Kopf spielt sich eine Menge ab. Er ist schräg und originell. Er passt in keine Schublade. Er hat keine Angst davor, verrücktes Zeug zu sagen – genau das liebe ich an ihm.

Hardwicke teilt eine spannende Beobachtung. Obwohl Pattinson mit Batman und Bond zwei der ikonischsten Filmrollen überhaupt spielt, hat er sich in den vergangenen Jahren vor allem durch eigenwillige Auftritte einen Namen gemacht. Wenn Robert Pattinson auf dem Poster steht, weiß man nie, was man bekommt.

Sei es eine schräge Stimme oder eine überzeichnete Figur: Pattinson liebt es, stets etwas Unerwartetes auszuprobieren. Wie weit er sich bei James Bond aus dem Fenster lehnen kann, ist fraglich. Das erste Bild von Pattinson als Bond lässt auf alle Fälle eine sehr düstere Version des Doppelnullagenten erwarten.

Wann startet James Bond 26 mit Robert Pattinson im Kino?

Aktuell ist Pattinson noch mit den Dreharbeiten zu The Batman 2 beschäftigt. Nächstes Jahr soll aber schon die Klappe für Bond 26 fallen. Ein Kinostart Ende 2028 oder Anfang 2029 wäre somit realistisch. Inszeniert wird der Filmt von Dune-Regisseur Denis Villeneuve, nach einem Drehbuch von Peaky Blinders-Schöpfer Steven Knight.