007-Orakel: Twilight hat Robert Pattinsons Bond-Casting schon vor 18 Jahren vorausgesagt

Robert Pattinson wird der nächste James Bond. Einen prophetischen Hinweis auf das 007-Casting gab es bereits im ersten Twilight-Film mit ihm und wir haben den Videobeweis.

Es ist nicht nur die Filmnachricht des Tages, sondern des ganzen Herbstes: Schauspieler Robert Pattinson (The Batman, Primetime) hat sich die legendäre James Bond-Rolle gekrallt. Und während es normalerweise der Job von Die Simpsons ist, seltsam akkurate Vorhersagen zu treffen, erweist sich diesmal Pattinsons vielgeschundene Vampirsaga als unheimliches Orakel.

So hat der Vampirfilm Twilight Robert Pattinson als James Bond vorhergesagt

Nur wenige Minuten nach der offiziellen Casting-Bestätigung hatte der Social-Media-Kanal von Discussing Film schon den passenden Clip aus Twilight - Bis(s) zum Morgengrauen von 2008 parat, den wir euch an dieser Stelle nicht vorenthalten wollen: Mitschüler Eric (Justin Chon) ist in der Szene dabei, Flyer für den Abschlussball der Forks High School zu verteilen. Jessica (Anna Kendrick) fragt nach, was das Motto sei, worauf er antwortet: "Glücksspiel, Smokings und Bond … James Bond."

Seht hier den 007-Clip aus Twilight:

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Genau in diesem Moment taucht der von Robert Pattinson gespielte Blutsauger Edward mit seiner menschlichen Flamme Bella (Kristen Stewart) auf. Als hätte er nur auf das Bond-Stichwort gewartet. Das kann doch nur mit Blutmagie zu erklären sein.



Innerhalb weniger Stunden hat der Post mit dem Clip bereits über 40.000 Likes und fast 6.000 Retweets. Und sogar der offizielle Twilight-Account kommentierte das Gaze mit den Worten: "Sollte so sein."

Insgesamt stößt Pattinsons Casting als 007 in den ersten Stunden auf große Zustimmung. Wenn auch einige meinen, er sei etwas zu etabliert für die Bond-Rolle, die eigentlich an ein relativ unbeschriebenes Blatt gehen sollte, sind die meisten doch sehr beeindruckt. Vor allem, weil der Brite zu Beginn seiner Karriere als Vampirschönling abgeschrieben wurde – nur um mit gerade mal 40 Jahren schon Batman und James Bond zu sein.

Wann kommt der James Bond-Film mit Pattinson ins Kino?

Der von Amazon MGM produzierte und von Dune-Regisseur Denis Villeneuve gedrehte Bond 26 muss nun erst offiziell in Produktion gehen. Aktuell ist Robert Pattinson noch mit den Dreharbeiten zu The Batman 2 beschäftigt, danach kann es losgehen. Vor Ende 2028 sollte man aber nicht mit der nächsten 007-Mission rechnen.

Danach stellt sich dann wie bei jedem 007-Darsteller die Frage: Wie viele Filme wird er als Geheimagent mit Martini-Vorliebe drehen? Vielleicht sollten wir noch mal die ganze Twilight-Filmreihe nach Hinweisen darauf durchforsten ...