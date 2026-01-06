Twilight-Neuauflage mit riesigem Budget: Kristen Stewart würde Regie führen

Mit den Twilight-Filmen ist Kristen Stewart berühmt geworden. Nachdem sie letztes Jahr ihr Regiedebüt abgeliefert hat, könnte sie sich vorstellen, selbst die Neuauflage der Fantasy-Saga zu inszenieren.

Bereits in jungen Jahren war Kristen Stewart vor der Kamera zu sehen – von Panic Room bis Zathura. Der große Durchbruch erfolgte jedoch erst im Zuge der Romanverfilmung Twilight – Bis(s) zum Morgengrauen, die 2008 die Leinwand eroberte und bleibenden Eindruck in der Popkultur hinterlassen sollte.

Stewart war in vier weiteren Twilight-Filmen als Bella Swan zu sehen, ehe sie sich anderen Projekten zuwandte. Inzwischen ist sie sogar als Regisseurin im Kino unterwegs. Mit The Chronology of Water präsentierte sie letztes Jahr bei den Filmfestspielen von Cannes ihren ersten abendfüllenden Spielfilm.

Fantasy-Reboot: Kristen Stewart würde Twilight-Neuverfilmung drehen

Mit Entertainment Tonight hat Stewart kürzlich über ihre Erfahrungen als Regisseurin gesprochen. Am Ende des Interviews wurde sie gefragt, ob sie sich in Zukunft vorstellen könnte, bei einer Neuverfilmung von Twilight hinter die Kamera zu treten. Obwohl Stewart mit ihrer Antwort etwas zögert, bejaht sie schließlich die Frage.

Konkret sagt Stewart:

Ich liebe, was [Twilight-Regisseurin] Catherine [Hardwicke] gemacht hat, ich liebe, was [New Moon-Regisseur] Chris [Weitz] gemacht hat, ich liebe, was alle Regisseure mit den Filmen gemacht haben.

Weiter erklärt sie:

[Die Twilight-Filme] waren so sie selbst und seltsam und irgendwie exzentrisch und einfach so präsent in dieser Zeit, als noch niemand genau wusste, was sie waren, bevor sie so groß wurden.

Und dann kommt sie zu folgendem Schluss:

Aber hätten wir ein riesiges Budget und jede Menge Liebe und Unterstützung ... ich weiß nicht – ich würde es gerne neu adaptieren. Ja, klar, ich mache das Remake. Ich mache es! Ich bin dabei!

Doch wie realistisch ist es, dass Stewart bei einem Remake von Twilight auf dem Regiestuhl Platz nimmt? Aktuell stehen die Chancen vermutlich eher schlecht, denn das Studio Lionsgate, das die Rechte an der Fantasy-Reihe besitzt, hat bereits vor zwei Jahren die Arbeit an einer Twilight-Neuverfilmung angekündigt.

Twilight-Neuverfilmung bereits in Arbeit: Midnight Sun entsteht für Netflix

Diese kommt allerdings nicht im Live-Action-Gewand ins Kino. Stattdessen wird die Geschichte in Form einer Animationsserie neu erzählt. Lionsgate Television produziert das Projekt für Netflix, das den Titel Midnight Sun trägt. Es ist unwahrscheinlich, dass gleichzeitig ein neuer Twilight-Film in Auftrag gegeben wird.

Spannend wäre Stewarts Perspektive auf die Geschichte dennoch. Nicht nur weil sie selbst vor vielen Jahren die Hauptrolle gespielt hat. Als Regisseurin schuf sie mit The Chronology of Water das komplexe Porträt einer jungen Frau, das uns durch assoziativ aneinandergereihte Bilder in den Kopf der Protagonistin versetzt.

Nach so einem starken Debüt wäre es durchaus faszinierend zu sehen, wie sich Stewart einem dermaßen bekannten und ikonischen Stoff wie Twilight annähern würde. Nicht zuletzt geht es auch in der Buchvorlage von Stephenie Meyer sehr viel um Bellas verborgenes Innenleben und ihre unausgesprochenen Gefühle.