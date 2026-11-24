Charlie Sheen kehrt mit einer neuen Sitcom ins Fernsehen zurück. Vor und hinter der Kamera dabei sind einige Two and a Half Men-Veteranen – unter anderem sein Vater Martin Sheen.

Charlie Sheen kehrt mit Two and a Half Men-Team zurück: Darum geht's in Happy Jack

Charlie Sheen hat vermutlich mehr Dinge überlebt als die meisten Menschen. Unter anderem eine Pause als TV-Hauptdarsteller von 12 Jahren, seit 2014 seine Serie Anger Management zu Ende ging. Immerhin hatte er sich mit seinem schockierenden Ausstieg aus Two and a Half Men quasi unmöglich gemacht. Doch jetzt ist die Auszeit offenbar vorbei:– mit dabei sind sein Vater Martin Sheen (Apocalypse Now) und diverse Two and a Half Men-Vertraute.

Wie Deadline berichtet, wird für den Sender AMC und seinen Streamingarm AMC+ nun die neue Sitcom Happy Jack entwickelt, die sich um einen alternden Tunichtgut namens Jack (Charlie Sheen) dreht. Trotz fehlendem Verantwortungsbewusstsein kann er auf zwei starke, erwachsene Töchter stolz sein – deren Erziehung vor allem Jacks Vater (Martin Sheen) zuzuschreiben ist.

Während eine seiner Töchter, Kate, sowohl das Familiengeschäft wie auch ihren Vater in kontrollierten Bahnen hält, will ihre Schwester Sam ihr Leben lieber frei und ungestüm ausleben. Ein Besuch von ihr bringt Jacks Leben dann auch gehörig durcheinander.

Denn Sam hat sich einen ehemaligen Investmentbanker als Freund gesucht, der nun aus einem Van heraus seinen alternativen Lebensstil zelebriert. Jack ist entsetzt – vor allem, da der neue Schwarm seiner Tochter genauso alt ist wie er selbst. Es wird Zeit für ihn, sein Leben gründlich zu überdenken.

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Viele Fans des Two and a Half Men-Hauptdarstellers werden sich vor allem auf dessen erneute Zusammenarbeit mit seinem Vater freuen, die man vor der Sitcom unter anderem im Kultfilm Wall Street bewundern konnte.

Aber hinter den Kulissen sind noch weitere Veteranen der Two and a Half Men-Produktion bei Happy Jack dabei: Als Autoren, Showrunner und Produzenten der Serie fungieren Jim Patterson und Matt Ross, die schon in die Kult-Sitcom involviert waren. Zu den Produzent:innen zählen außerdem Eric und Kim Tannenbaum, ebenfalls langjährige Two and a Half Men-Mitarbeiter. Charlie Sheen erklärte zum Startschuss von Happy Jack:

Es ist kein Geheimnis, dass eine Weile vergangen ist. Ich freue mich, auf eine so bedeutsame Weise in einer so schönen Serie wieder ins Fernsehen zurückzukehren. Die Crew ist wieder vereint – es ist Zeit, den Leuten das zu geben, was sie wollen.

Wann erscheint Happy Jack in Deutschland?

Wann und wo Happy Jack in Deutschland erscheint, ist momentan noch nicht klar. In den USA soll die erste Staffel bereits nächstes Jahr erscheinen. Bisherige AMC-Serien wie The Walking Dead oder Better Call Saul sind hierzulande über diverse Streamingdienste wie Netflix, Amazon Prime Video und MagentaTV verteilt.

Dieser Artikel ist in ähnlicher Form zuvor bei unseren Kolleg:innen von AdoroCinema erschienen.