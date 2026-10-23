Über 130 Mio. Aufrufe: Eine der erfolgreichsten Netflix-Serien schnappt sich Herr der Ringe-Stars Elijah Wood und Orlando Bloom

Guy Ritchies Gangsterserie The Gentlemen ist ein beliebter Netflix-Hit. Für die 3. Staffel wurde der Cast jetzt kräftig aufgestockt, unter anderem mit den Herr der Ringe-Stars Elijah Wood und Orlando Bloom.

Mit The Gentlemen hat Kultregisseur Guy Ritchie ein Netflix-Spin-off zu seiner gleichnamigen Gangsterkomödie von 2019 geschaffen. Während Season 1 vor zwei Jahren erschienen ist, folgte erst vor einigen Wochen die neue Staffel. Fest steht auch, dass The Gentlemen als Serie mindestens noch eine 3. Staffel bekommt.

Jetzt wurde nicht nur verkündet, dass die Dreharbeiten für die neuen Folgen des Netflix-Hits in Großbritannien und Marokko begonnen haben. Der Cast wurde auch um einige prominente Namen erweitert, von denen vor allem Zwei hervorstechen.

Elijah Wood und Orlando Bloom spielen in The Gentlemen Staffel 3 mit

Laut Deadline wurden insgesamt acht neue Stars für die kommende Season der The Gentlemen-Serie verkündet. Dazu zählen als größte Namen die Der Herr der Ringe-Darsteller Elijah Wood und Orlando Bloom, die Fans natürlich durch ihre Paraderollen als Frodo und Legolas kennen. Neben ihnen sind folgende Cast-Neuzugänge bekannt:

In letzter Zeit gab es außerdem immer wieder Gerüchte, dass die Sussex-Herzogin Meghan Markle eine Rolle in The Gentlemen Season 3 spielen könnte. Die aktuelle Deadline-Meldung stellt jetzt klar, dass sie nicht in den neuen Folgen dabei sein wird.

In The Gentlemen bekommt Hauptfigur Eddie Horniman (Theo James) von seinem Vater ein großes Vermögen, den Adelstitel und ein prächtiges Anwesen auf dem englischen Land vererbt. Schnell merkt er jedoch, dass der Verstorbene in kriminelle Geschäfte verwickelt war, die er nun weiterführen muss. Laut What's on Netflix kommt die Netflix-Serie durch die zusammengerechneten Aufrufzahlen von Staffel 1 und 2 auf über 130 Millionen Views.



Wann startet The Gentlemen Staffel 3 bei Netflix?

Einen offiziellen Starttermin für die neuen Folgen gibt es noch nicht. Da die Dreharbeiten aber jetzt begonnen haben, lässt sich abschätzen, dass The Gentlemen Staffel 3 in der ersten Jahreshälfte 2028 zu Netflix kommt. Und falls ihr zu denjenigen gehört, die Netflix & Co. mit Werbung schauen, dann könnte das hier spannend für euch sein:

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