Überraschende RTL-Ankündigung zum Sommerhaus der Stars sorgt für Verwirrung

RTL verkündete für die aktuelle Sommerhaus der Stars-Staffel eine überraschende Nachricht. Warum diese unter den Zuschauer:innen für Verwirrung sorgt, könnt ihr hier nachlesen.

Wer sich mit dem Sommerhaus der Stars auskennt, der weiß, dass RTL immer wieder Überraschungen bereithält. Zum Beispiel gibt es in jeder Staffel die sogenannten Nachrücker-Paare, die erst später zu den Pärchen hinzustoßen, die bereits seit Anfang an in die Horror-WG eingezogen sind. Das sorgt unter den Teilnehmerinnen und Teilnehmern immer wieder für besondere Spannungen.

Auch in diesem Jahr gibt es Nachrücker. Warum RTL die Fans der Sendung aber jetzt mit dieser Ankündigung verwirrt, erfahrt ihr hier.

Nicht nur ein Nachrücker-Paar, sondern zwei! RTL verkündet Sommerhaus-Überraschung

In der letzten Folge von Das Sommerhaus der Stars stieg das Pärchen Giovanni und Vanessa freiwillig aus, nachdem sie mit dem Drama innerhalb des Hauses nicht mehr klargekommen waren. Als Nachrücker-Pärchen waren bereits Julian F.M. Stoeckel und sein Partner Marcell angekündigt, die auch in der neuen Folge einziehen sollen.

Jetzt überraschte RTL mit dieser Ankündigung: In diesem Jahr wird noch ein weiteres Paar nachrücken. Ginger Costello-Wollersheim wird ebenfalls mit ihrem Partner Lukas an der Show teilnehmen. Die beiden lernten sich vergangenes Jahr über das Internet kennen und trafen sich im April 2025 zum ersten Mal. Kurz darauf ging es für beide nach Mallorca, als sie merkten, dass zwischen ihnen mehr als Freundschaft ist. Ihre Beziehung wurde kurze Zeit später öffentlich. Aktuell führen sie eine Fernbeziehung. Lukas studiert in Wien, Ginger pendelt zwischen Basel und Vietnam. Hier lässt sie sich zur Hundefriseurin ausbilden.

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Fans wegen Sommerhaus-Ankündigung verwirrt

Obwohl RTL es ziemlich deutlich machte, dass es sich bei Ginger und Lukas um ein zweites Nachrücker-Paar handelt, schienen viele Fans zunächst verwirrt wegen der Ankündigung zu sein. Einige gingen wohl davon aus, dass Ginger und Lukas Julian und Marcell ersetzen würden. Auf dem offiziellen Instagram-Account zur Show wundern sich Userinnen und User unter dem zugehörigen Posting.

"Ach schade, ich dachte Julian Stöckel mit Mann käme rein", so beispielsweise eine Kommentatorin und mit dieser Annahme ist sie nicht alleine. Andere gehen davon aus, dass ein weiteres Paar freiwillig hinschmeißt, dessen Platz Ginger und ihr Partner einnehmen werden.

Wann und wie genau das zweite Nachrücker-Duo zu den anderen dazustoßen wird, ist noch offen. Das erfahren die Zuschauenden im Laufe der Show.