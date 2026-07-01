Überraschung: Kritiken feiern Minions & Monster und auf Rotten Tomatoes ist er der beste Film der Reihe

Die Minions sind los und begeistern im Kino wie nie zuvor. So suggerieren es zumindest die bisher erschienenen Kritiken, die den Animationsfilm über alle seine Vorgänger erheben.

Die Minions haben weltweit Millionen von Fans. Die kleinen gelben Helferlein von Ex-Fiesling Gru (deutsche Stimme: Oliver Rohrbeck) sind ab sofort in ihrem dritten Solo-Abenteuer Minions & Monster im Kino zu sehen. Minion-Muffel wird überraschen, mit wie viel Begeisterung sie aktuell von der Kritik in Empfang genommen werden: Es handelt sich für einige um den bisher besten Film der gesamten Ich - Einfach unverbesserlich-Reihe.

Kritiken sind von Minions & Monster begeistert: So viel wurde die Reihe noch nie gelobt

Wie Rotten Tomatoes zeigt, hat kein anderer Film des Ich - Einfach unverbesserlich-Franchise inklusive der Minions-Solofilme bisher die Qualität erreicht, derer sich Minions & Monster rühmen kann. Ganze 90 Prozent erhält der Film dort in der Kritikenwertung, 10 Prozent mehr als der beliebte Ich - Einfach unverbesserlich-Erstling von 2010.

Schaut hier den Trailer zu Minions & Monster:

Minions & Monsters - Trailer 2 (Deutsch) HD

Die Handlung versetzt die gelbe Rasselbande diesmal ins Hollywood der 1920er, wo sie als Stummfilm-Stars Erfolge feiern. Viele Szenen präsentieren dabei liebevolle Verweise an die Filmgeschichte, was in den Kritiken besonders gut ankommt.

"Einen echten Triumph" nennt etwa RogerEbert.com den Film, "nicht nur in seinem Aufbau als eine Komödie für Kinder, sondern auch als Destillat [vieler] Kino-Pioniere." Variety attestiert ihm "abgefahrene, bewusst massentaugliche Unterhaltung", The Wrap sieht ihn als "charmanten Liebesbrief an Hollywoods große Zeit".

Die Kritiken klingen vielversprechend und deuten schon jetzt große Erfolge für den Film an, ebenso wie die Preview-Zahlen in Deutschland: Dort sorgte Minions & Monster schon jetzt für eine Sensation.

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Minions & Monster ist der insgesamt dritte Minions-Kinofilm und das siebte Leinwandabenteuer im Ich – Einfach unverbesserlich-Franchise. Welche Filme mit den gelben Lakaien in Zukunft geplant sind, steht noch nicht fest.

Minions & Monster läuft seit dem 1. Juli 2026 im Kino.