Nach 8 Jahren: Einer der größten Überraschungserfolge der jüngeren Filmgeschichte wird als Serie fortgesetzt

Jetzt also doch! Eine der großen Komödien der späten 2010er-Jahre wird nach dem Leinwanderfolg als HBO-Serie fortgeführt. Vier zentrale Stars werden zurückerwartet.

Mit der hochkarätig besetzten RomCom/Familienkomödie Crazy Rich verfilmte Jon M. Chu (In the Heights) 2018 den ersten Roman der Crazy Rich Asians-Romanreihe von Autor Kevin Kwan. Für Warner Bros. erwies sich das Projekt als großer Erfolg an den Kinokassen: Bei einem Budget von gerade mal 30 Millionen US-Dollar nahm man am Box Office international über 239 Millionen ein (via Box Office Mojo ). Kein Wunder, dass man in den Jahren danach laut über eine Fortsetzung nachdachte, die jetzt wirklich in Form einer HBO-Serie kommen soll.

Crazy Rich-Serie von HBO holt Constance Wu, Michelle Yeoh und weitere zurück

In Crazy Rich wird die Wirtschaftswissenschaftlerin Rachel (Constance Wu) aus New York von ihrem Partner Nick (Henry Golding) auf eine Hochzeit in seiner Heimat Singapur eingeladen. Es ist das erste Mal, dass sie seine gutgestellte Familie trifft. In Asien angekommen, merkt Rachel jedoch erst, dass Nick und seine Sippe zu den wohlhabendsten Menschen des Landes gehören – und dass seine Familienmitglieder etwas speziell sind.

Laut Variety sollen neben Wu und Golding bereits Ronny Chieng als Nicks Cousin Eddie und Oscarpreisträgerin Michelle Yeoh als seine dominante Mutter Eleanor Sung-Young für eine Rückkehr in der Serienfortsetzung zugesagt haben. Kein Wort bisher zu Gemma Chan als Nicks Cousine Astrid oder Awkwafina als Rachels beste Freundin Goh Peik Lin.

Hier der deutsche Trailer zum Film Crazy Rich:

Aber auch hinter den Kulissen bleibt bei der Crazy Rich-Serie einiges in der Familie. So erhielt Adele Lim (Raya und der letzte Drache), die Co-Autorin des Filmdrehbuchs, den Posten der Showrunnerin. Sie zählt zusätzlich neben Regisseur Chu, Vorlagenautor Kwan und weiteren zu den ausführenden Produzent:innen.

Davon wird die Crazy Rich-Serie von HBO handeln

Acht Episoden wurden für die 1. Staffel der Crazy Rich-Serie in Auftrag gegeben, und wir haben auch schon einen guten Hinweis darauf, wie es darin nach dem Film weitergehen wird. Kevin Kwan hat nämlich zwei Fortsetzungen geschrieben – China Rich Girlfriend und Rich People Problems –, die jetzt vermutlich als Vorlagen dienen.

Achtung, potenzielle Spoiler! Sollte man mit dem zweiten Buch weitermachen, wird Rachel in der Serie erfahren, dass ihr leiblicher Vater ein ebenfalls sehr wohlhabender Chinese ist, den sie endlich kennenlernen will. Über ihn taucht sie in die Welt der chinesischen High Society ein, während ihre Beziehung zu Nick auf eine harte Probe gestellt wird.



Auch interessant:

Wo kann man den Crazy Rich-Film aktuell streamen?

Der Crazy Rich-Film von 2018 streamt aktuell nur in der Flatrate von RTL+ und bei den üblichen Verdächtigen als Leih- und Kauftitel. Wenn die Serie irgendwann anrollt, wird diese sehr wahrscheinlich bei HBO Max Premiere feiern.