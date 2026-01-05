Über 151 Milliarden Minuten: Das ist die meistgestreamte US-Serie der letzten 5 Jahre

Eine langlebige Thriller-Serie, die bereits seit 2023 Fans begeistert, hat jetzt eine unfassbare Streaming-Bilanz erreicht und übertrifft damit sogar Stranger Things.

Das Verbrechen schläft nie – genauso wenig wie Thriller-Fans. So ist es vielleicht zu erklären, dass die langlebige Thriller-Serie Navy CIS sich so immenser Beliebtheit erfreut: Laut ScreenRant hat sie in den letzten fünf Jahren die unfassbare Zahl von 151 Milliarden (!) gesehenen Minuten in den USA erwirtschaftet. Auch Stranger Things kann davon nur träumen.

NCIS schlägt selbst Stranger Things: So beliebt ist NCIS in den USA

Der ScreenRant-Bericht bezieht sich auf Daten des Marktforschungsunternehmens Nielsen. Die auch als Nielsen Ratings betitelten Zahlen sind in den USA so gebräuchlich, dass sie oft synonym mit dem Begriff Einschaltquoten benutzt werden. Dem Unternehmen zufolge hat NCIS in den letzten fünf Jahren selbst Kultserien wie Grey's Anatomy (148,8 Milliarden Minuten) und Stranger Things (45, 6 Milliarden Minuten) übertroffen.

Laut ScreenRant bevorteilt Nielsen dabei Serien mit hoher Folgenanzahl oder Kinderserien wie Bluey, deren kurze Episoden in hoher Frequenz konsumiert werden. Die Zahlen beziehen sich ausschließlich auf Streaming in den USA.

Fans werden die Beliebtheit der Thriller-Serie nachvollziehen können: Seit mittlerweile 23 Jahren begeistern die Fälle von Ermittlern wie Leroy Jethro Gibbs (Mark Harmon) und Alan Parker (Gary Cole) eine riesige Community. Über die Jahre sind zahlreiche Ableger wie Navy CIS: L.A. oder Navy CIS: Hawaii entstanden. Erst kürzlich fand ein Traumpaar des Franchise nach 12 Jahren wieder zusammen.

Wann und wo läuft NCIS in Deutschland?

Die mittlerweile 23. Staffel von NCIS läuft ab dem 13. Januar 2026 um 20.15 Uhr bei Sat. 1 an. Laut Joyn soll die erste Folge bereits am 6. Januar im Stream landen.

