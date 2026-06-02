Über 28 Millionen Views in 3 Wochen: Neue Amazon-Serie wird auch in Deutschland zum Mega-Hit

Die neue Coming-of-Age-Serie Off Campus stürmt seit Wochen die Charts bei Amazon Prime Video. Auch in Deutschland konnte der Hit im Mai beachtliche Streaming-Zahlen verbuchen.

Am 13. Mai 2026 ist die Young Adult-Serie Off Campus nach der gleichnamigen Bestseller-Reihe von Ella Kennedy bei Amazon Prime Video gestartet. Und das extem erfolgreich: Innerhalb von zwölf Tagen konnte die Serie über 36 Millionen Views verzeichnen, womit sie den dritterfolgreichsten Start einer Debütstaffel aller Zeiten auf dem Streamer hinlegte. Damit konnte Off Campus sogar große Hits wie The Boys, Reacher, Der Sommer, als ich schön wurde und Maxton Hall überholen.

Doch nicht nur die weltweiten Zahlen sind beeindruckend, auch in Deutschland kommt die Serie außerordentlich gut an. Denn wie die Streaming-Zahlen aus dem Monat Mai verraten, tragen die deutschen Off Campus-Fans zu großen Teilen zum internationalen Erfolg bei.

Off Campus auch in Deutschland ein Mega-Hit: Amazon-Serie führt die Streaming-Charts im Mai an

Die AGF Videoforschung veröffentlicht jeden Monat die Zahlen der erfolgreichsten deutschen Streaming-Titel auf Plattformen wie Amazon Prime Video, RTL+, Joyn, der ZDF-Mediathek und mehr. Für den Monat Mai kristallisiert sich in der Rangliste ein eindeutiger Spitzenreiter heraus: Off Campus belegt mit gleich fünf Folgen mühelos die ersten fünf Plätze der Charts und lässt damit unter anderem die prominente Konkurrenz von LOL: Last One Laughing Staffel 7 sowie das The Boys-Finale hinter sich.

Demnach wurde die 1. Folge von Off Campus in Deutschland allein über 4,736 Millionen Mal gestreamt, Folge 2, 4 und 5 konnten immer noch jeweils über 3,8 Millionen Views erreichen. Folge 3 liegt überraschenderweise erst dahinter auf Platz 7 mit 3,67 Millionen Views. Auch die Folgen 6, 7 und 8 finden sich noch unter den ersten 15 Plätzen wieder.

Hier muss erwähnt werden, dass die AGF aktuell noch keine Daten von Netflix, Disney+ oder HBO Max erfasst. Die Streaming-Charts würden somit höchstwahrscheinlich noch einmal deutlich anders aussehen, wenn auch diese Zahlen mit einfließen würden. Dennoch sind die Ergebnisse für Off Campus beachtlich: Insgesamt kommt die Serie in Deutschland damit seit dem Start am 13. Mai – also innerhalb von 19 Tagen – auf über 28,937 Millionen Views.

Mehr Amazon-News von uns: Abonniere Moviepilot bei Google , wo wir täglich über 3 Millionen Fans mit Nachrichten, Empfehlungen und Hot Takes versorgen.

Off Campus geht mit Staffel 2 weiter: Dreh startet im Juni

Die Erfolgsgeschichte geht natürlich weiter, eine 2. Staffel wurde für Off Campus noch vor dem Staffel 1-Start bei Prime Video bestätigt. Die Dreharbeiten sollen noch diesen Monat beginnen, mit einer Rückkehr der Serie ist demnach schon 2027 zu rechnen.

Während die 1. Staffel die Liebesgeschichte von Hannah (Ella Bright) und Garrett (Belmont Cameli) ins Zentrum gestellt hat, wird sich die 2. Season ein anderes Hauptpaar vorknöpfen: Ally (Mika Abdalla) und Dean (Stephen Kalyn) werden ins Scheinwerferlicht treten, die im Auftakt bereits eine heiße Affäre miteinander eingegangen sind.

Damit wird die Fortsetzung den dritten Roman aus Ella Kennedys Off Campus-Reihe adaptieren. Mit insgesamt fünf Büchern der Hauptreihe ist auch danach noch umfangreich für Stoff für weitere Seasons gesorgt.