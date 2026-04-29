Über 38 Millionen Views in 5 Tagen: Neuer Survival-Thriller bei Netflix geht völlig durch die Decke

Ein neuer Netflix-Film ist vergangene Woche enorm erfolgreich auf der Plattform gestartet. Nicht nur konnte er direkt die Charts dominieren, sondern nur fünf Tagen über 38 Millionen Views generieren.

Mit dem Survival-Thriller hat Regisseur Baltasar Kormákur sein Lieblingsgenre gefunden. Nachdem er 2013 noch Actionfilme wie 2 Guns gedreht hatte, konnte er in den letzten Jahren vorwiegend mit Filmen wie Everest - Wettlauf in den Tod, Die Farbe des Horizonts und Beast - Jäger ohne Gnade glänzen. Dass dieses Genre auch immer wieder funktioniert, beweist auch sein neuester Film Apex, der in 89 Ländern auf Platz 1 der Netflix-Charts landete.

Apex erreicht rekordverdächtiges Hoch an Streamingzahlen auf Netflix

In Apex spielt Charlize Theron die leidenschaftliche Kletterin Sasha, die nach dem Tod ihres Freundes allein die extremen Klettersteige Australiens besteigen möchte. Doch vor Ort muss sie feststellen, dass sie als weibliche Solokletterin jede Menge ungewollte Aufmerksamkeit von übergriffigen Männern auf sich zieht. Besonders der von Taron Egerton verkörperte Ben entpuppt sich als absoluter Psychopath, der fortan Jagd auf Sasha durch die Schluchten Australiens macht.

Wie The Wrap berichtet, konnte Apex nicht nur sofort die Spitze der Film-Charts auf Netflix erklimmen, sondern auch in den ersten fünf Tagen bereits eine stattliche Summe von 38,2 Millionen Aufrufen erzielen. Der Film könnte somit ein heißer Anwärter für Netflix’ Liste der zehn erfolgreichsten Filme aller Zeiten werden. Taron Egerton ist auf dieser Liste mit Carry-On bereits auf dem dritten Platz vertreten.

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Welchen Film dreht Kormákur als Nächstes?

Mit The Big Fix hat Kormákur bereits seinen nächsten Film in der Mache. Der Film wird die Geschichte eines Korruptionsskandals bei der FIFA erzählen. Für die Hauptrollen wurden bereits Mark Wahlberg und Riz Ahmed verpflichtet. Da der Film sich derzeit noch in der Vorproduktion befindet, gibt es noch keinen bestätigten Kino- oder Streamingstart.

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