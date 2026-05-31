Über 46 Millionen Aufrufe bei Netflix: Thriller-Miniserie verfilmt Bestseller absolut erschütternd

Diese Miniserie auf Netflix liefert euch das perfekte Binge-Programm: In gerade einmal 4,5 Stunden führt uns dieser Thriller in eine schwedische Familie, die mit dem Undenkbaren konfrontiert wird.

Ihr wollt mehr als eine Filmnacht, aber habt keine Lust, euch für die nächsten paar Jahre auf eine neue Serie einzulassen? Dann sind Miniserien die perfekte Zwischenwelt: Für ein paar Folgen könnt ihr euch entspannt in eine fesselnde Welt entführen lassen, ohne plötzliche Absetzungen fürchten zu müssen.

Vor allem für Thriller-Fans hat Netflix jede Menge Futter im Repertoire: Und diese Produktionen stammen aus der ganzen Welt. So auch diese Miniserie, die uns 2023 in Atem gehalten hat: Die Lüge zeigt uns die düsteren Abgründe einer schwedischen Kleinstadt.

Dieser Thriller auf Netflix nimmt uns mit ins eisige Schweden

Die Serie erinnert an die größte Netflix-Entdeckung des letzten Jahres: Wie auch in der Miniserie Adolescence wird ein Elternpaar mit einem furchtbaren Verdacht konfrontiert. Der 19-jährigen Stella (Alexandra Karlsson Tyrefors) wird vorgeworfen, ihren Freund Chris umgebracht zu haben. Adam (Björn Bengtsson) und Ulrika (Lo Kauppi) sind schockiert und verzweifeln – sie wollen alles tun, um ihrer Tochter zu helfen.

Im Laufe der Ermittlungen kommen jedoch düstere Erinnerungen der letzten Jahre wieder hoch. Stella wurde vor mehreren Jahren in einem Feriencamp Opfer sexueller Gewalt – und ihre Eltern entschieden sich damals, die Tat nicht zur Anzeige zu bringen. Irgendwann sind Adam und Ulrika dazu gezwungen, sich ihren eigenen Fehlern zu stellen – und sich die Frage zu stellen, wie gut sie ihre eigene Tochter tatsächlich kennen.

Diese Netflix-Miniserie zeigt die weibliche Perspektive von Adolescence

Die Lüge veschäftigt sich mit sexueller Gewalt und deren Folgen für Opfer, Täter und die Gesellschaft. Gleichzeitig schafft die Serie in sechs Folgen ein fesselndes Netz aus Flashbacks und Ermittlungen, das uns von Anfang bis Ende im Atem hält: Laut What’s on Netflix wurde Die Lüge 46,3 Millionen Mal gesehen und sorgte damit für unglaubliche 210,3 Millionen Stunden Unterhaltung.

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Die sechs Episoden kamen auch bei Kritiker:innen und Publikum gut an: Auf Rotten Tomatoes kassierte die Thriller-Serie ein starkes Review-Ranking von 78% und 75% in der öffentlichen Bewertung. So einig sind sich die Stimmen auf der Plattform selten. Der nordische Cast liefert frische Gesichter und jede Menge Begeisterung für die Serie, wie Snippets auf YouTube zeigen.

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Ein Thriller nach Buchvorlage – jetzt auf Netflix streamen

Die Lüge basiert auf dem schwedischen Bestseller En helt vanlig familj von M.T. Edvardsson, der im Deutschen ebenfalls unter dem Titel Die Lüge erschien. Damit folgt die Verfilmung dem Andenken des Star-Autors Stieg Larsson, dessen Romane und jeweiligen Verfilmungen zu den erfolgreichsten Thrillern der Welt zählen.

Wenn ihr euch selbst von diesem Adolescence meets Stieg Larsson-Mix überzeugen wollt, findet ihr alle sechs Folgen von Die Lüge jetzt in eurem Streaming-Abo bei Netflix. Das Beste: Ein Nachmittag reicht, um die packende Story nachzuholen.