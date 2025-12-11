Über 6 Millionen Deutsche sind damals ins Kino gegangen: Der letzte Film des verstorbenen Good Bye Lenin-Regisseurs läuft jetzt im Kino

Mit Good Bye, Lenin! schuf Wolfgang Becker einen der erfolgreichsten deutschen Filme aller Zeiten. Vor seinem Tod 2024 drehte er noch einen finalen Film. Der Held vom Bahnhof Friedrichstraße läuft jetzt im Kino.

Wenn es um die größten deutschen Filme aller Zeiten geht, darf Good Bye, Lenin! in keiner Auflistung fehlen. Mit der ebenso witzigen wie dramatischen Geschichte um Daniel Brühls Hauptfigur, die alles daran setzt, dass Katrin Sass als seine aus dem Koma erwachte Mutter nichts vom Mauerfall und dem DDR-Ende erfährt, hat Regisseur Wolfgang Becker Kinogeschichte geschrieben.

Vor einem Jahr ist der Regisseur im Alter von 70 Jahren verstorben. Vor seinem Tod konnte Becker noch einen letzten Film abdrehen, der ab heute in den deutschen Kinos läuft. Hier erfahrt ihr die wichtigsten Infos über Der Held vom Bahnhof Friedrichstraße, der erneut vom Umgang mit der DDR-Vergangenheit handelt.

Wolfgang Becker drehte mit Good Bye, Lenin! einen der erfolgreichsten deutschen Filme überhaupt

Nach dem Kinostart 2003 zog Good Bye, Lenin! allein in seinem Erscheinungsjahr über 6,6 Millionen Besucher:innen in die hiesigen Kinos. Bis heute zählt die Tragikomödie zu den zehn erfolgreichsten deutschen Filmen aller Zeiten. Auch im Ausland zog Beckers Erfolg die Aufmerksamkeit auf sich. Während Good Bye, Lenin! in 64 Länder verkauft wurde, feierte die britische Zeitung Times den Streifen beispielsweise als witzigsten Film aus Deutschland seit einem Jahrhundert.

Beckers Vermächtnis Der Held vom Bahnhof Friedrichstraße läuft ab heute im Kino

Vor seinem Tod im Dezember 2024 schloss Becker noch die Dreharbeiten zu seinem nun finalen Film ab. Die Postproduktion von Der Held vom Bahnhof Friedrichstraße übernahmen Regisseur Achim von Borries und Produzent Stefan Arndt. Das Vermächtnis von Wolfgang Becker läuft jetzt seit dem 11. Dezember 2025 in den deutschen Kinos.

Der Held vom Bahnhof Friedrichstraße - Trailer

Der Held vom Bahnhof Friedrichstraße - Trailer 2 (Deutsch) HD

In Beckers letztem Film spielt Charly Hübner (Bornholmer Straße) den Videothekenbetreiber Micha Hartung, der im Jahr 2019 kurz vor der Pleite seines Ladens in Berlin-Prenzlauer Berg steht. Eines Tages wird er überraschend als Volksheld gefeiert, nachdem der Journalist Alexander Landmann (Leon Ullrich) einen Artikel üpber ihn veröffentlicht. Micha soll 1984 die entscheidende Weiche einer S-Bahn-Fahrt gestellt haben, die 127 Menschen in den Westen gebracht und somit die größte Landflucht der DDR-Geschichte ermöglicht hat.

Während der Protagonist den neuen Ruhm nutzen will, um sich seiner Tochter Natalie (Leonie Benesch) wieder anzunähern und endlich bei seiner Traumfrau Paula (Christiane Paul) zu landen, weiß noch niemand, dass Michas Heldengeschichte wohl nicht so ganz stimmt. Der Held vom Bahnhof Friedrichstraße basiert auf dem gleichnamigen Roman von Maxim Leo aus dem Jahr 2022.

Falls ihr ansonsten Good Bye, Lenin! mal wieder schauen wollt, findet ihr Beckers Erfolgsfilm bei Disney+ und Amazon Prime im Streaming-Abo.