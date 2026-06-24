Über diesen Film werden 2026 noch alle reden: Jetzt hat er einen deutschen Kinostart

Bei den Filmfestspielen in Cannes haben sich die Reaktionen überschlagen. Jetzt steht endlich der deutsche Kinostart für den abgefahrenen Mega-Blockbuster Hope fest.

Im Mai fanden einmal mehr die Filmfestspiele von Cannes statt. Gezeigt werden dort oft prestigeträchtige Filme des internationalen Kinos. Als plötzlich jedoch ein epochaler Sci-Fi-Action-Thriller die große Leinwand eroberte, staunten die dort anwesenden Kritiker:innen nicht schlecht. Der Titel des Films: Hope.

Seit der Cannes-Premiere waren die unterschiedlichsten Dinge über Hope zu lesen. Für manche war es der schlimmste Film des Festivals, andere sahen eine Offenbarung des Blockbuster-Kinos. So oder so dürfte die erste Regiearbeit von Na Hong-jins seit einer Dekade einer der meistdiskutierten Filme des Jahres werden.

Mubi bringt den Sci-Fi-Kracher Hope nach Deutschland

Bei vielen Filmen, die auf Festivals ihre Premiere feiern, müssen wir oft Jahre warten, bis sie einen deutschen Kinostart erhalten. Das Indie-Label Mubi hat jedoch nicht lange gezögert und sich direkt die Vertriebsrechte gesichert. Rund eineinhalb Monate nach der Premiere steht der deutsche Kinostart von Hope fest: 8. Oktober 2026.

Hope ist in der Gegenwart angesiedelt und entführt in die demilitarisierte Zone zwischen Nord- und Südkorea. Dort treibt ein hungriges Tier sein Unwesen. Polizeichef Bum-seok (Hwang Jung-min) und seine Kollegin Sung-ae (Hoyeon) gehen davon aus, dass es sich um einen Tiger handelt, der außer Kontrolle geraten ist.

Schnell wird jedoch klar, dass es sich um ein ganz anderes Kaliber von Bestie handeln muss, die ihrem Blutdurst freien Lauf lässt. Als sich eine Gruppe von Jäger:innen auf den Weg macht, um die Kreatur zu erlegen, folgt nicht weniger als ein Gemetzel. Was auch immer in Hope vor sich geht: Wir sind nicht darauf vorbereitet.

In der offiziellen Synopse heißt es:

Was aus Unwissenheit beginnt, setzt eine Katastrophe in Gang, die sich durch menschliche Konflikte zu einer Tragödie kosmischen Ausmaßes entwickelt.

Hope ist der bisher teuerste südkoreanische Film

Neben Hwang Jung-min und Hoyeon gehören Zo In-sung, Alicia Vikander, Michael Fassbender, Taylor Russell und Cameron Britton zum Cast. Regisseur Na Hong-jins ist derweil für Thriller wie The Chaser (2008), The Yellow Sea (2010) und The Wailing – Die Besessenen (2016) bekannt. Mit einem Budget von umgerechnet rund 50 Millionen US-Dollar soll das 160-minütige Epos der teuerste südkoreanische Film sein.