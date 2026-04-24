Über diesen Film wollen alle reden: Das Drama mit Zendaya und Robert Pattinson erreicht beachtlichen Meilenstein

Der neue Film mit Zendaya und Robert Pattinson in den Hauptrollen verwandelt sich in eine Box-Office-Sensation. Jetzt hat Das Drama eine ganz besondere Marke überschritten.

Für Filmfans führt aktuell kein Weg an Das Drama – Noch mal auf Anfang vorbei. Schon vor dem Kinostart wurde über die große Enthüllung der schwarzhumorigen Mischung aus RomCom und Psychodrama spekuliert. Seitdem der Film in den Kinos läuft, hat er sich in Filmkreisen zum Gesprächsthema Nummer 1 entwickelt.

Bei so viel Aufmerksamkeit dürfte es nicht verwundern, dass der Film an den Kinokassen zu überzeugen weiß. Die jüngsten Zahlen sind dennoch keine Selbstverständlichkeit. Wie aus einem Bericht von Deadline hervorgeht, hat Das Drama über 100 Millionen US-Dollar eingespielt. Für das Studio A24 ist das eine beachtliche Summe.

Sensation an den Kinokassen: Das Drama mit Zendaya und Robert Pattinson ist nicht aufzuhalten

Wenn wir uns die Blockbuster mit Zendaya (Dune) und Robert Pattinson (The Batman) in den Hauptrollen anschauen, wirken die 100 Millionen US-Dollar von Das Drama recht unspektakulär. Im A24-Kontext haben es bislang jedoch erst vier Filme geschafft, diese Hürde zu passieren – und das ohne jegliche Franchise-Anbindung.

Die bisherigen 100-Millionen-Filme von A24:

Auch Das Drama lockt allein mit seinen Stars und einer Prämisse, die für Neugier sorgt. Was verbirgt sich hinter den unheimlichen Postern, den auf Eskalation getrimmten Trailern und dem seit Wochen anhaltenden Online-Diskurs? Der Film trifft mit seinen Themen den Nerv der Zeit und zehrt von einer sehr guten Mundpropaganda.

Das Drama ist ein weiterer Triumph für A24 – mit der Star-Power von Zendaya und Robert Pattinson

A24 war schon immer sehr gut darin, seine Filme marketingtechnisch äußerst wirksam an den Start zu bringen – meistens aber nur im Horror-Bereich. Seit ein paar Jahren streckt das Studio seine Fühler mehr in den Mainstream aus und produziert inzwischen sogar hauseigene Blockbuster wie das Fantasy-Epos Elden Ring.

Das Drama hat dagegen nicht einmal ein markantes Genre im Rücken und verbreitet sich dennoch wie ein Lauffeuer. Bei der Filmbewertungsplattform Letterboxd wurde der Film bereits von über 1,3 Millionen Menschen geloggt. Im A24-Ranking dürfte er in den nächsten Tagen mühelos an Materialists vorbeiziehen.

Während sich bei vielen Franchises, die in der vergangenen Dekade als Selbstläufer galten, eine gewisse Müdigkeit einstellt, gelingt es A24 derzeit sehr gut, dem jungen, filminteressierten Publikum eine aufregende Alternative anzubieten, für die es sich lohnt, ein Ticket zu lösen. Das Drama ist zu einem Indie-Eventfilm geworden.

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Auf Challengers folgt das Drama: Originelle Mid-Budget-Filme sind erfolgreich im Kino zurück

Zendaya führte erst vor zwei Jahren einen ähnlichen Erfolg an: Challengers – Rivalen. Zwar hatte das Sportdrama mit Amazon MGM ein deutlich größeres Studio im Rücken, funktionierte aber nach einem ähnlichen Erfolgsrezept wie Das Drama und konnte weltweit ebenso starke 96 Millionen US-Dollar einspielen.

Marvel und Co. werden zwar trotz sinkender Einnahmen vorerst nicht aus dem Kino verschwinden. Ein Hunger nach originellen Stoffen im Mid-Budget-Bereich ist jedoch fraglos vorhanden. Filme wie Das Drama sind nach Jahren der Abstinenz wieder ein nicht zu unterschätzender Player in der Box-Office-Landschaft.

Das Drama läuft seit dem 2. April 2026 in den deutschen Kinos.