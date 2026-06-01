Über diesen Rekord-Film reden gerade einfach alle: So könnt ihr Backrooms in Deutschland schauen

Der neue Horrorfilm Backrooms hat einen sensationellen Kinostart hingelegt. Hier erfahrt ihr die wichtigsten Infos zum Hype und wann der Film überhaupt in Deutschland startet.

Die Horror-Filmwelt hat einen neuen Shooting-Star und er ist erst 20 Jahre alt. Kane Parsons hat sich als YouTuber mit dem viralen Creepypasta-Hit The Backrooms einen Namen gemacht und jetzt als bislang jüngster Regisseur unter der hippen Indie-Schmiede A24 eine Spielfilmversion davon gedreht. Backrooms ist nach dem ersten US-Startwochenende bereits eine Sensation, die bald auch in Deutschland startet.

Neuer Horror-Hype des Jahres: Hinter Backrooms steckt ein 20-jähriger YouTube-Star

In seiner Found-Footage-Webserie The Backrooms hat Parsons ab 2022 das unheimliche Creepypasta-Phänomen der sogenannten Liminal Spaces aufgegriffen. Dabei handelt es sich um Räume, in denen vor allem die vielen leeren Flächen, Schatten und kaum beleuchteten Ecken auffallen, in denen eine Art verborgenes Grauen lauern könnte. Die Webserie über das Phänomen streamt kostenlos bei YouTube. Da die Backrooms vor allem viele junge Menschen im Netz millionenfach in ihren Bann gezogen haben, durfte Parsons mit einem Budget von 10 Millionen Dollar einen Spielfilm für A24 drehen.

Darin stößt die Hauptfigur Clark (Chiwetel Ejiofor) in dem Möbelhaus, in dem er frustriert seinem Job nachgeht, auf eine mysteriöse Wand. Als er mühelos durch sie hindurch schreitet, entdeckt er noch mysteriösere Räume, von denen er schließlich seiner Psychiaterin Dr. Mary Kline (Renate Reinsve) erzählt. Früher oder später werden beide mit den alptraumhaften Geheimnissen der Räumlichkeiten konfrontiert.

Hier könnt ihr noch einen deutschen Trailer zu Backrooms schauen:

Backrooms - Trailer 2 (Deutsch) HD

Der Backrooms-Langfilm ist in den USA und vielen weiteren Ländern schon Ende Mai gestartet, wobei sich Parsons A24-Debüt übers erste Startwochenende zur Box-Office-Sensation entwickelt hat. Weltweit konnte Backrooms so schon stolze 118 Millionen Dollar einspielen, was ihn zum erfolgreichsten Start des Studios überhaupt macht. Hierzulande müssen wir uns jedoch noch ein bisschen auf den Hype gedulden.

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So könnt ihr Backrooms vorab und regulär in Deutschland im Kino schauen

Hierzulande läuft Backrooms ab dem 18. Juni in den Kinos. Spätestens dann könnt ihr euch von der neuen Horror-Sensation selbst ein Bild machen. Ansonsten veranstaltet Moviepilot gemeinsam mit Filmstarts und GameStar ein Preview-Screening des Films am 9. Juni in Berlin, für das ihr hier noch schnell Tickets gewinnen könnt.

Die beklemmenden und unheimlichen Räume im Film wurden übrigens aufwändig gebaut, wie unter anderem IndieWire berichtet. Im kanadischen Vancouver wurde eine Kulisse von gut 2.800 Quadratmetern errichtet, wobei die Sets mitunter so komplex und verwirrend ausfielen, dass Teile des Casts lieber gar nicht erst alleine darin herumlaufen und sich verirren wollten.