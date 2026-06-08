Über eine Million Menschen haben gestern diesen Film bei ProSieben geschaut – jetzt könnt ihr ihn kostenlos streamen

Gestern Abend lief zum ersten Mal die Fortsetzung eines der beliebtesten Blockbuster der 2000er Jahre im Fernsehen. Entsprechend groß war das Interesse bei den Zuschauer:innen.

Vor 26 Jahren kam Gladiator in die Kinos, gewann fünf Oscars und löste eine Welle neuer Monumentalfilme aus. Im Fernsehen wurde er darauf zu einer der absoluten Blockbuster-Konstanten. Gladiator ist einer der Filme, die früher gefühlt immer liefen und auch heute noch zu den beliebtesten Titeln bei ProSieben und Co. gehören.

Kein Wunder, dass sich ProSieben große Hoffnungen auf die Free-TV-Premiere der vor zwei Jahren erschienenen Fortsetzung machte. Gladiator II ist zwar erst vor wenigen Tagen schon bei Netflix im Streaming-Abo erschienen. Dennoch lockte die Ausstrahlung über eine Million Menschen für den Fernseher – ein starker Erfolg.

Free-TV-Premiere: Gladiator II trumpft bei ProSieben auf

Wie aus einem Bericht von DWDL hervorgeht, kam Gladiator II am Sonntagabend auf 1,17 Millionen Zuschauer:innen. Besonders beachtlich ist der Marktanteil von 9,1 Prozent bei der Hauptzielgruppe der 14- bis 49-Jährigen. Erweitern wir das Feld auf die 14- bis 59-Jährigen, bleibt ein immer noch überzeugender Marktanteil von 7,4 Prozent.

Viele Blockbuster bei ProSieben kommen gar nicht mehr über diese Hürde. Insofern hat Gladiator II bewiesen, dass es durchaus noch stabile Titel gibt, die im linearen Fernsehen funktionieren, selbst wenn gleichzeitig diverse Streaming-Optionen existieren. Der Netflix-Start zuvor hätte sich auch deutlich gravierender auswirken können.

Die einzige Niederlage: RTL hat ProSieben mit deutlichem Vorsprung die Free-TV-Krone weggeschnappt: Die Erstausstrahlung von The Expendables 4 kam bei der Konkurrenz auf 1,48 Millionen Zuschauer:innen und 9,4 Prozent bei der werberelevanten Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen – und 10,1 Prozent bei den 14- bis 59-Jährigen.

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Hier könnt ihr Gladiator II nach der TV-Premiere schauen

Wenn ihr Gladiator II bei ProSieben verpasst habt, müsst ihr nicht verzagen. Der Sender zeigt die Wiederholung des actiongeladenen Historienepos am Freitag um 23:00 Uhr. Alternativ könnt ihr ihn bei Joyn, dem Streaming-Dienst der ProSiebenSat.1-Gruppe, kostenlos mit Werbung streamen – oder eben bei Netflix im Abo.