Überraschende Horror-Rückkehr: Nicolas Cage spielt nochmal Serienkiller Longlegs

Da ist wohl ein neues Horror-Franchise am Gedeihen: Der Serienkiller-Thriller Longlegs soll fortgesetzt werden und Nicolas Cage ist erneut als titelgebender Creep an Bord.

Longlegs war nicht nur, sondern auch einer der profitabelsten des vergangenen Jahrzehnts. Laut The Numbers

spielte der verstörende Streifen weltweit über 125 Millionen US-Dollar und damit das Zwölffache seines Produktionsbudgets ein. Trotzdem haben vermutlich nicht viele damit gerechnet, dass es einen weiteren Teil über den titelgebenden Serienkiller geben wird.

Doch genau das passiert jetzt, wie der Hollywood Reporter exklusiv in Erfahrung gebracht hat. Demnach vereinen sich Longlegs-Darsteller Nicolas Cage und Regisseur Osgood Perkins erneut, um den bleichen Psychopathen zurück auf die Leinwand zu holen.

Der Horror geht weiter: Paramount produziert neuen Longlegs-Film mit Nicolas Cage

Ganz neu im Longlegs-Game ist hingegen das Studio Paramount, unter dessen Banner das Projekt realisiert werden soll. Der 2024er-Hit wurde von der Independent-Firma NEON vertrieben, die laut Quellen des Hollywood Reporters aufgrund des nun deutlich höheren Budgets die Rechte an den größeren Konkurrenten abgab.

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Die Handlung des Films ist noch unter Verschluss, es soll sich jedoch um keine klassische Fortsetzung handeln, sondern um etwas, "das im Longlegs-Universum angesiedelt" ist. Perkins hat das Drehbuch bereits fertiggeschrieben und wird neben der Regie auch die Produktion übernehmen. Cage fungiert ebenso als einer der Co-Produzenten des Horror-Thrillers.

Auf seine zweite Performance als Longlegs dürfen wir jetzt schon mal gespannt sein. Die Rolle des satanistischen Killers gehört zu Cages exzentrischsten Darbietungen überhaupt – und das will was heißen bei einem Schauspieler, der uns Szenen wie diese hier geschenkt hat.

Aus seinem Erscheinungsbild wurde in der Marketing-Kampagne zum Vorgänger noch ein großes Geheimnis gemacht, was die Schockwirkung seines Auftritts im Film verstärkte. Ob Perkins und Cage im Sequel abermals für einen ähnlichen Überraschungseffekt sorgen können, wird sich noch zeigen müssen.

Wann startet der neue Longlegs-Film mit Nicolas Cage?

Bisher gibt es noch keinen offiziellen Starttermin für den neuen Longlegs-Horror. Da das Drehbuch aber schon vorliegt und Regisseur Osgood Perkins für seinen großen Arbeitseifer bekannt ist, könnte ein Release des Films im Spätjahr 2027 sicher im Bereich des Möglichen liegen. Das ist vorerst aber nur Spekulation, da natürlich noch andere Faktoren wie der Umfang der Produktion eine Rolle spielen.

Longlegs könnt ihr übrigens aktuell mit einem Netflix-Abo streamen.