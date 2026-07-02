Überraschung: Der größte Sci-Fi-Film des Jahres wird morgen bei Amazon Prime veröffentlicht

Aktuell belegt er Platz 3 der erfolgreichsten Filme 2026. Jetzt kommt der packende Sci-Fi-Blockbuster bei Amazon Prime ins Streaming-Abo und entführt in die unendlichen Weiten des Weltalls.

Eine der größten Erfolgsgeschichten des Jahres kommt ins Streaming-Abo: Der Astronaut – Project Hail Mary entwickelte sich im März in einen Überraschungshit auf der Leinwand und tritt nun sein zweites Leben im Heimkino an. Fast 700 Millionen US-Dollar konnte das berührende Sci-Fi-Abenteuer mit Ryan Gosling in der Hauptrolle einspielen.

Bemerkenswert ist das vor allem aus einem Grund: Der Astronaut gehört zu keinem großen Franchise. Zwar hat der Film eine beliebte Romanvorlage im Rücken. Sein unglaublicher Erfolg liegt jedoch eher daran, dass die Mischung aus Drama und Komödie genau den Nerv der Zeit und des Publikums getroffen hat.

Der Astronaut – Project Hail Mary startet morgen bei Prime

Bessere Mundpropaganda hatte dieses Jahr kaum ein anderer Film. Bereits in wenigen Stunden könnt ihr Der Astronaut bei Amazon Prime im Abo streamen und herausfinden, was es mit dem geheimnisvollen Project Hail Mary auf sich hat. Ab dem 3. Juli 2026 steht der Film für alle Abonnent:innen des Streamers zum Abruf bereit.

Amazon hat sich dieses Mal erstaunlich lange Zeit gelassen. Für gewöhnlich kommen die von Amazon MGM Studios produzierten Filme deutlich schneller nach Kinostart ins Abo. Da sich Der Astronaut in einen Langläufer verwandelt hat, der über Monate hinweg Leute ins Kino lockte, mussten wir auf den Streaming-Start länger warten.

Genau genommen handelt es sich um den ersten richtigen Blockbuster-Erfolg von Amazon MGM Studios. Ähnlich wie Apple TV letztes Jahr mit F1: Der Film seinen ersten 600-Millionen-Hit gelandet hat, entwickelte sich Der Astronaut in einen Eventfilm, den man einfach auf der großen Leinwand gesehen haben muss.

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Inszeniert wurde der Film von Phil Lord und Chris Miller, die schon mehrmals bewiesen haben, dass sie genau wissen, wie man jemanden unterhält. Als Regisseure haben sie The Lego Movie und die 21 Jump Street-Filme ins Kino gebracht. Darüber hinaus laufen bei ihnen alle Fäden des Spider-Verse aus dem Hause Sony zusammen.

Ryan Gosling muss als Der Astronaut die Welt retten

Der Astronaut – Project Hail Mary erzählt von dem Lehrer Ryland Grace (Ryan Gosling), der in einem Raumschiff aufwacht und schockiert feststellen muss, dass die Rettung der Welt von ihm allein abhängt, da der Rest der Crew die Reise nicht überlebt hat. Nun muss er einen Weg finden, um die Leuchtkraft der Sonne wiederherzustellen.

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Grace ist jedoch nicht allein: In den unendlichen Weiten des Weltraums trifft er auf einen Außerirdischen. Anstatt sich zu bekriegen, arbeiten die beiden gemeinsam an einer Lösung des Problems. Der Astronaut erinnert an diesem Punkt sehr stark an Der Marsianer, der ebenfalls auf einem Roman von Andy Weir basiert.