Überraschung: Stranger Things-Nachschub kommt schon nächste Woche zu Netflix

Das Stranger Things-Finale ist bei Netflix gelaufen, doch schon nächste Woche gibt es Nachschub. Der Streamer veröffentlicht eine eigene Dokumentation zu Staffel 5.

Erst vor wenigen Tagen ist das große Finale von Stranger Things bei Netflix eingetroffen und hat bei Millionen Fans zu Abschiedstränen geführt. Jetzt sollen wir unsere Held:innen doch noch ein letztes Mal wiedersehen – und das schon sehr bald. Denn Netflix veröffentlicht einen Dokumentarfilm zum Dreh von Staffel 5. Was euch darin erwartet, verrät jetzt schon der Trailer.

Seht hier den Trailer zu One Last Adventure: The Making of Stranger Things 5

One Last Adventure: The Making of Stranger Things 5 - Trailer (English) HD

Stranger Things-Doku kommt zu Netflix: Ein letztes Abenteuer als Blick hinter die Kulissen von Staffel 5

One Last Adventure: The Making of Stranger Things 5 soll einen einmaligen Einblick hinter die Kulissen der großen Finalstaffel von Stranger Things gewähren. Die offizielle Synopsis zur Dokumentation lautet wie folgt:

Ein Jahrzehnt, nachdem die Popkultur neu geordnet wurde, kehrt Stranger Things für ein letztes Kapitel zurück. One Last Adventure: The Making of Stranger Things 5 ist eine groß angelegte Hinter-die-Kulissen-Chronik, die dem Cast, den Schöpfern und der Crew folgt, während sie die finale Staffel zum Leben erwecken – und sich von der Serie verabschieden, die sie für immer verändert hat.

Die Duffer-Brüder wurden für die Dokumentation von der Behind-the-Scenes-Doku zu Peter Jacksons Der Herr der Ringe-Trilogie inspiriert, die als Bonusmaterial auf den DVDs und Blu-rays der Filme erhältlich sind, wie sie gegenüber Tudum erklärten:

Wir haben gesehen, wie gestresst Peter Jackson war, und dachten: yep, das ist der Traum. Mit dem Rückgang von physischen Medien, verschwindet diese Art von Behind-the-Scenes-Storytelling weitgehend.

Inszeniert wurde die Dokumentation von Martina Radwan (Girls State), die die Duffer-Brüder sowie Cast und Crew von Stranger Things über ein Jahr am Set begleitete.



Wann kommt die Stranger Things-Doku One Last Adventure: The Making of Stranger Things 5 zu Netflix?

Der Dokumentarfilm wird schon in wenigen Tagen, am 12. Januar 2026 bei Netflix erscheinen. Bis dahin habt ihr noch einmal die Möglichkeit, alle 42 Folgen von Stranger Things bei Netflix zu streamen. Zu jeder Episode von Staffel 5 steht außerdem schon jetzt ein kurzes Making-Of-Video bei Netflix bereit.

