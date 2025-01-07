Die ultimative Fantasy-Serie wird 15 Jahre alt: Alle 6 Staffeln streamen im Abo und jetzt kommt ein Film

Die Fantasy-Serie Grimm feiert halbrunden Geburtstag. Zehn Jahre nach ihrem Ende soll außerdem ein Film kommen. Achtung, es wird märchenhaft!

Immer wieder nehmen Filme und Serien Bezug zu klassischen Märchen und Fantasygeschichten. Kaum ein anderes Format hat das so gut getan wie die Serie Grimm, die schon in ihrem Titel verrät, auf welche Mythen sie sich vorwiegend stürzt. Vom 28. Oktober 2011 an brachte die Fantasy-Serie sechs Staffeln hervor, die ihr vollständig bei WOW im Abo streamen könnt. Ein Jahrzehnt später ist sogar ein Film in Arbeit.

15 Jahre Grimm: "Eine der besten übernatürlichen Serien überhaupt"

Was ist Fantasy, wenn nicht die Archetypen aus den Grimmschen Märchen? Mythen, Epen und spätere Märchen gehen Hand in Hand mit den Ursprüngen der Phantastik. In Deutschland kennen wir allem voran die Märchen der Gebrüder Grimm. Das ultimative, von Kindheitsbeinen an erlernte Unbehagen gegenüber dem großen bösen Wolf, der niederträchtigen Hexe oder dem glibschigen Frosch wird bei der Adaption Grimm in Serienform gegossen – und mit einer Krimihandlung in bekömmliche Portionen unterteilt. Viele der Wesen basieren auf Figuren, die aus den Märchen der Gebrüder Grimm bekannt sind. Und jede Geschichte der Fantasy-Serie wird mit einem Zitat aus einem Märchen begonnen.

Im Speziellen dreht sich Grimm um Ermittler Nick Burkhardt (David Giuntoli), der für die Mordkommission in Portland auf Verbrecherjagd geht. Eines Tages wird sein Leben auf den Kopf gestellt, als er herausfindet, dass er ein sogenannter Grimm ist – ein Guardian, der das Gleichgewicht zwischen Menschen und mythischen Wesen aufrechterhalten soll. Gemeinsam mit Detective Hank Griffin (Russell Hornsby) sowie seinem Kumpel Monroe (Silas Weir Mitchell), der zu den Wesen gehört, muss er sich allerlei gefährlichen Geschöpfen stellen.



Schaut hier einen Trailer zu Grimm:

Grimm - S01 Trailer (Deutsch)

Heute wird Grimm oft als Geheimtipp gehandelt, weil es die Durchschlagskraft anderer Fantasy-Formate erreichte. Fans betrachten sie allerdings als Juwel. Bei Reddit schreibt beispielsweise ein Fan nach der erneuten Sichtung:

Ich habe gerade eine komplette Wiederholung von Grimm beendet und Mann, diese Serie bekommt nicht die Anerkennung, die sie verdient. Sie ist eine perfekte Mischung aus Polizeiarbeit und düsteren Fantasy-Übernatürlichen Elementen, was echt schwer zu finden ist.

Die Antworten darauf lauten unter anderem:

Eine der besten übernatürlichen Serien überhaupt. Ich hab sie 4 Mal geschaut.

Und es sind nicht die typischen Vampire, Werwölfe, Hexen-Kreaturen. Sie haben tatsächlich einzigartige Fantasiewesen mit interessanten Namen.

Diese Serie hat mich echt dazu gebracht, mich in Portland zu verlieben. Ich würde die Stadt gerne eines Tages besuchen.

Bei Moviepilot steht Grimm viele Jahre nach Abschluss bei einer äußerst soliden 7,2. Bei Rotten Tomatoes hat sie hohe 90 Prozent Publikumszustimmung. Moviepilot-Userin Amanda25 fasst ihre Liebe für die Serie zusammen:

Auf jeden Fall möchte ich Grimm zu meinen Lieblingsserien packen. Nicht nur, weil mich die einzelnen Geschichten gut unterhalten haben und ich die Charaktäre lieben und hassen gelernt habe, sondern weil es mich auch ein Stück an meine Kindheit erinnert.

Fantasy-Serie Grimm bekommt Film-Reboot mit eigenständiger Geschichte kommt

15 Jahre nach Ausstrahlung der ersten Episode und neun Jahre nach dem Finale ist außerdem Nachschub in Arbeit.

Wie Deadline bereits vor zwei Jahren berichtete, befindet sich ein Grimm-Reboot in Entwicklung, welches Fantasy-Fans als Film serviert werden soll. Der Streifen entspringt aus der Feder von Drop Dead Diva-Schöpfer Josh Berman, der für US-Streamer Peacock gemeinsam mit dem kreativen Team der beliebten Serie zusammenarbeitet. Sowohl Showrunner und Ausführende Produzenten David Greenwalt und Jim Kouf als auch Sean Hayes sind wieder mit von der Partie.

Worum es genau in dem Grimm-Reboot gehen soll, wird bisher noch unter Verschluss gehalten. Doch soll der Film Bezüge zur Fantasy-Serie nehmen, aber ebenso als eigenständige Geschichte fungieren, sodass er auch für neue Zuschauer:innen, die die Serie nicht kennen, funktioniert. Sollte der Film auf Anklang stoßen, soll folgend auch ein größeres Franchise denkbar sein.

Der Film befindet sich aktuell noch im frühen Entwicklungsstadium. Bis wir diesen zu Gesicht bekommen, wird noch einige Zeit verstreichen. Wir rechnen mit einer Veröffentlichung nicht vor 2028 .

Dieser Artikel wurde erstmals 2025 veröffentlicht, als der Grimm-Film angekündigt wurde. Wir haben ihn für euch aktualisiert.