Ultimative Free-TV-Premiere am 2. Weihnachtsfeiertag: Dieses Abenteuer-Epos bringt einen der beliebtesten Filmhelden aller Zeiten zurück

Fünfzehn Jahre nach dem letzten Film kehrt der ikonische Held in diesem Abenteuer-Epos noch einmal zurück. Seht heute im Fernsehen das große Finale einer Reihe, die man immer wieder schauen kann.

Auch das Fernsehprogramm bietet euch mit dieser Free-TV-Premiere ein Weihnachtsgeschenk, denn erstmals könnt ihr mit Indiana Jones und das Rad des Schicksals von James Mangold das große Finale der Abenteuer-Reihe sehen. Nach über vier Jahrzehnten verabschiedet sich Harrison Ford endgültig von seiner Paraderolle. Ein berührendes Finale, das umstritten ist, aber alles beinhaltet, was Indy ausmacht.

Am heutigen Freitag, den 26. Dezember 2025 zeigt ProSieben um 20:15 das (mit Werbeunterbrechung) knapp dreistündige Abenteuer. Die Wiederholung gibt es Neujahr am 1. Januar um 13:50 Uhr. Alternativ könnt ihr Indiana Jones 5 auch bei Disney+ und weiteren Anbietern streamen.

Indiana Jones 5 im TV: Ein letztes Abenteuer gegen die Zeit

Das große Finale spielt Ende der 60er Jahre und zeigt einen deutlich gealterten Helden. Das letzte Abenteuer ist schon lange her und nun neigt sich auch die Professoren-Karriere seinem Ende. Indy ist vor allem eins: müde. Doch plötzlich steht seine Patentochter Helena (Phoebe Waller-Bridge) vor der Tür.

Gemeinsam mit ihr zieht es Indy noch einmal in ein weltumspannendes Abenteuer, denn ein geheimnisvolles Artefakt ist aufgetaucht, das angeblich den Lauf der Geschichte verändern kann - klar, dass das mächtige Feinde auf den Plan ruft.



Indiana Jones 5 - ein gelungener Abschied vom großen Helden

Die Meinungen zum großen Finale der Reihe gehen stark auseinander. Denn zugegeben, Indiana Jones wird gerade zu Beginn des Films nicht in seiner besten Verfassung gezeigt. Der Charme, der ihn ausgemacht hat, ist verflogen: keine kreischenden Mädchen vor seiner Bürotür, sondern einschlafende Studierende im Vorlesungssaal. Diese Darstellung mag nicht jedem Fan gefallen, wirkt aber realistisch.

Der damals 80-jährige Ford ist selbstverständlich etwas eingerostet, was nicht weiter tragisch wäre, würde er nicht in den Action-Szenen von einem deutlich beweglicheren Stuntman gedoubelt werden, was die Unterschiede nur allzu deutlich macht.

Die Geister scheiden sich ebenfalls bei der Figur Helena. Ein Stück weit wirkt sie wie Indy aus vergangenen Jahren, mit einem draufgängerischen Charme. Doch die Unaufrichtigkeit und neunmalkluge Art ihrer Figur, die mehr weiß, als der erfahrene Held, macht es schwer, sie wirklich zu mögen.

Was der fünfte Teil auf jeden Fall schafft, ist ein Abenteuer zu entwickeln, welches an die alten Filme anknüpft. Dank sehr gelungener CGI-Effekte sehen wir sogar eine lange Anfangssequenz mit einem verjüngten Indiana Jones, die Nostalgie pur liefert.

Ebenfalls gibt es Rätsel, Kämpfe, mystische Artefakte und Abenteuer zu Luft, zu Wasser und an Land. Als Gegner treten wieder die Nazis auf den Plan und auch alte Charaktere kehren zurück oder finden Erwähnung. Der fünfte Teil fasst wie ein Best-of-Album noch einmal zusammen, was Indiana Jones ausmacht und fühlt sich auch deshalb nach einem gelungenen Abschluss an.