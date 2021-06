Ultrabrutales Horror-Highlight: Der fantastische Halloween Kills-Trailer kündigt ein hammerhartes Schlachtfest an

Der nächste Halloween-Film wird anscheinend keine Kompromisse eingehen. Davon könnt ihr euch im neuen Trailer überzeugen, der ein packendes, hammerhartes Horror-Schlachtfest ankündigt.

Pünktlich im Halloween-Monat Oktober wird Michael Myers 2021 ins Kino zurückkehren, um wieder blutigen Schrecken zu verbreiten. Nachdem die Fortsetzung zur neusten Halloween-Fortsetzung von 2018 verschoben werden musste, scheint sich die längere Wartezeit auf den neuen Teil definitiv auszuzahlen.

Jetzt ist nochmal ein neuer Trailer zu Halloween Kills erschienen, der ultrabrutal geraten ist und Michael Myers einmal mehr als garstigen Berserker entfesselt.

Neuer Halloween Kills-Trailer zeigt kompromisslosen Horror

Das Sequel zu Halloween setzt nur wenige Minuten nach dem Ende des Vorgängers ein und bestätigt mit heftigem Nachdruck, dass Laurie Strode (Jamie Lee Curtis), ihre Tochter Karen (Judy Greer) und deren Tochter Allyson (Andi Matichak) den Kampf gegen Michael Myers noch nicht überstanden haben.

Schaut hier den großartigen neuen Halloween Kills-Trailer:

Halloween Kills - Trailer (English) HD

Der neue Trailer zu dem Horror-Highlight macht direkt keine Gefangenen und präsentiert einen harten Michael Myers-Kill nach dem anderen. Der Titel des Sequels ist offenbar Programm und die heftige Vorschau lässt nur erahnen, was der komplette Film noch alles an extremen Szenen bieten wird.

Schon der erste Halloween-Film von David Gordon Green schaffte die gelungene Gratwanderung zwischen dem atmosphärischen Ton von John Carpenters Original-Klassiker von 1978 und der ziemlich expliziten Brutalität der beiden Rob Zombie-Neuauflagen. So wie es aussieht, wird Halloween Kills an diesen Stil anknüpfen und die Härte sogar nochmal steigern.

Wie heftig und spannend der neue Halloween-Teil am Ende wird, erfahren wir spätestens ab dem 14. Oktober 2021. Dann startet Halloween Kills bei uns im Kino. Nach dem neuen Trailer können wir den Start jedenfalls kaum noch abwarten!

Welche Netflix-Horrorfilme sind wirklich gut? Hört den Moviepilot-Podcast:

Jenny, Max und Andrea knöpfen sich in dieser Streamgestöber-Folge die Horrorware von Netflix vor.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Podigee, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Podigee Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Wir prüfen unter anderem die Horrorfilme Still, Das Spiel, Bird Box, The Babysitter, Cam, The Perfection und Eli bei Netflix und müssen erkennen, dass die Qualität der Filme einer Berg- und Talfahrt gleicht. Ab 00:17:20 geht es mit dem Netflix-Horror los.



*Bei dem Link zum Angebot von Amazon handelt es sich um einen sogenannten Affiliate-Link. Beim Abschluss eines Abos über diesen Link erhalten wir eine Provision. Am Preis ändert sich dadurch nichts für euch.

Wie findet ihr den neuen Halloween Kills-Trailer?