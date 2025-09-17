Umstrittene Sommerhaus-Kandidatin verlässt nach nur 3 Tagen die Show: Das ist der Grund für den Auszug

Das Sommerhaus der Stars sorgt auch 2025 wieder für Drama im Überfluss. In Folge 2 wird es aber besonders heftig: Nachdem ein Streit vollkommen aus den Fugen gerät, zieht eine Kandidatin drastische Konsequenzen.

Das Sommerhaus der Stars ist endlich wieder zurück im TV. Während es in den früheren Staffeln meist einige Folgen lang gedauert hat, bis Drama, Intrigen und Streits ihren Höhepunkt erreichten, geht es diesmal schon in Folge 2 heftig zur Sache: Bei der Nominierung eskaliert die Situation völlig, und eine Kandidatin verlässt freiwillig die Show.

Hanka Rackwitz irritiert im Sommerhaus der Stars

Achtung, der Artikel enthält Spoiler zu Folge 2 der 10. Sommerhaus-Staffel

Wer die erste Folge gesehen hat, den dürfte nicht überraschen, dass das Drama auch diesmal mit Ex-TV-Maklerin und Dschungelcamp-Ikone Hanka Rackwitz zu tun hat. Die 56-Jährige fiel bereits durch ihr irritierendes Verhalten auf, doch in Folge 2 kommt es noch schlimmer: Hanka wirkt völlig durch den Wind, ist dauerhaft gereizt und fällt durch fieses Verhalten auf. Wo sie nur kann, stichelt sie gegen ihre Konkurrenten und macht deutlich, dass sie diese als oberflächlich und dumm abgestempelt.

Natürlich kommt es zum Streit zwischen ihr und TV-Gigolo Tommy Pedroni, der von ihrem extremen Verhalten irgendwann so überfordert ist, dass er sie kurzerhand als "crazy" bezeichnet. Hanka trifft dieser Kommentar zutiefst, woraufhin sie sich in einer dramatischen Schimpftirade verliert. Später versucht sie zwar, sich zu entschuldigen, doch Tommy gefällt gar nicht, dass die Ex-Maklerin ihn dabei unaufgefordert berührt.

Bei der Nominierung kommt es zum Eklat: Hanka Rackwitz geht freiwillig

Bei der ersten Nominierungsnacht bekommt Hanka Rackwitz natürlich direkt die Retourkutsche für ihr schwieriges Verhalten: Jennifer Degenhart nimmt Tommys Tätschel-Kritik zum Vorwand, um der Ex-Maklerin vorzuwerfen, dass diese andere ungewollt betatschen würde. Diese vorgeschobene Kritik gibt Hanka Rackwitz dann völlig den Rest. Schon zuvor hatte sie davor gewarnt, dass ihr "innerer Dämon" zum Vorschein käme, wenn sie sich in die Ecke gedrängt fühle, jetzt wird diese Drohung wahr. Völlig aufgewühlt stürmt sie von der Tribüne und wirft mit Beleidigungen, Verunglimpfungen und Schimpfwörtern um sich. "Diese Vollidioten! Ich hasse diese operierten Fratzen!", gehört noch zu den harmlosesten Aussagen.

Besonders der Vorwurf, andere zu betatschen, scheint sie angesichts ihrer Krankheitsgeschichte extrem zu treffen: "Soll ich dastehen als jemand, der Menschen betatscht? Ich habe 30 Jahre eine Zwangsstörung gehabt, ich konnte niemanden berühren." Hanka wird das Ganze zu viel und so verkündet sie nach nur 3 Tagen ihren Auszug – absoluter Rekord im Sommerhaus. Gegenüber BILD machte Rackwitz nach ihrem Auszug deutlich, dass sie auf die harte Tour gelernt habe, dass Reality-TV nicht der richtige Ort sei, um mit psychischen Erkrankungen zurechtzukommen.

Wann läuft Das Sommerhaus der Stars?

Das Sommerhaus der Stars startet am 16. September um 20:15 Uhr bei RTL. Bereits eine Woche im Voraus kann die jeweilige Folge auf RTL+ gestreamt werden. Bei RTL+ ist bereits Folge 2 abrufbar, Folge 3 wird am Mittwoch, dem 17. September, verfügbar sein.