Unbedingt im Kino schauen: So einen Sci-Fi-Film habt ihr noch nie gesehen

Diesen preisgekrönten Sci-Fi-Film dürft ihr im Kino nicht verpassen: Lesbian Space Princess war eines der großen Highlights der Berlinale 2025.

Sie ist lesbisch, sie ist im Weltraum und sie ist eine Prinzessin: Mit diesen Worten wird uns die Handlung im animierten Sci-Fi-Film Lesbian Space Princess innerhalb der ersten Minuten vorgestellt, der ab heute im Kino zu sehen ist. Und damit hat der Film von Emma Hough Hobbs und Leela Varghese absolut nicht Unrecht, denn auf drei Wörter runtergebrochen geht es darin um genau das.

Doch bringt dieser fantastische Geheimtipp aus Australien in kurzweiligen 87 Minuten noch so viel mehr auf den Teller. Er quillt nur so über vor detailverliebter, knallbunter Animation, popkulturellen Zitaten, abgedrehten Figuren und ganz viel Herz.

Sci-Fi-Geheimtipp Lesbian Space Princess im Kino: Queere Prinzessin als Weltraumheldin

Die lesbische Prinzessin im Weltraum hört auf den Namen Saira (im englischen Original: Shabana Azeez) und wohnt auf dem Planeten Clitopolis, wo Queerness die Norm ist. Leider gilt Prinzessin Saira dort nicht gerade als cool, die sich lieber zu Hause auf dem Sofa verkriecht, als an den ausgelassenen Partys ihrer Eltern teilzunehmen.

Als ihre draufgängerische Freundin Kiki (Bernie Van Tiel) auch noch mit ihr Schluss macht und von einer Gruppe heterosexueller Alien-Männer entführt wird, die sich treffend Straight White Maliens nennen, bricht für Saira eine Welt zusammen. Schweren Mutes muss sie ihre Komfortzone verlassen und sich auf die Suche nach Kiki begeben.

Hilfe bekommt sie dabei von einem politisch unkorrekten Raumschiff sowie der Musiker:in Willow (Gemma Chua-Tran), die sie auf dem Weg durch das gefährliche Universum begleiten. Doch sind die Straight White Maliens nicht die einzigen, die Saira auf der beschwerlichen Reise bekämpfen muss: Denn der größte Kampf, ist der mit sich selbst.

Seht hier den Trailer zu Lesbian Space Princess:

Lesbian Space Princess - Trailer (Deutsch) HD

Lesbian Space Princess feierte bei der Berlinale 2025 Weltpremiere und erhielt dort den Teddy Award, der jedes Jahr die besten queeren Filme des Programms auszeichnet. Und das völlig zurecht: Hätte man die ausverkauften Screenings in der Hauptstadt mitgeschnitten, wären darin wohl vor allem die schallenden Lacher des Publikums aufgefallen, die sich mehr als köstlich über diesen außergewöhnlichen Film amüsiert haben.

Lesbian Space Princess gehört in einen vollen Kinosaal

Lesbian Space Princess verpackt die berührende Geschichte von Selbstfindung und -akzeptanz in ein buntes und vor allem urkomisches Sci-Fi-Spektakel im Stile von Animamtionsserien wie Rick and Morty oder Steven Universe. Die Witze sind dabei nicht weniger derb, als wir es teilweise von diesen Serien gewohnt sind. Vor allem heterosexuelle weiße cis Männer bekommen in dem Film ordentlich ihr Fett weg – aber nicht nur.

Auch wird die queere Community selbst durch zahlreiche Anspielungen mit einem Augenzwinkern durch den Kakao gezogen, während der Film diese gleichzeitig mit ihren vielfältigen Figuren kompromisslos zelebriert. So stellt Lesbian Space Princess die Regeln des Patriarchats auf eine Weise in Frage, wie man es nur selten auf der großen Kinoleinwand sehen durfte. Noch seltener hat Gesellschaftskritik dazu so viel Spaß gemacht.

Umso schöner, dass Lesbian Space Princess rund ein Jahr nach der Berlinale tatsächlich noch einen regulären deutschen Kinostart erhalten hat – denn so viele komödiantische Volltreffer müssen einfach in einem vollen Kinosaal erlebt werden. Ihr könnt euch seit dem 22. Januar 2026 selbst von dem vielleicht besten Sci-Fi-Film des Jahres überzeugen.