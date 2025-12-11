Unbedingt nach Knives Out 3 bei Netflix schauen: Die vielleicht beste Detektiv-Serie überhaupt

Im Programm bei Netflix befindet sich eine der bestbewerteten Serien überhaupt. Und wie der Zufall es so will, ist es der perfekte Binge, wenn ihr mit dem Krimi Wake Up Dead Man: A Knives Out Mystery durch seid.

Ihr braucht Meisterdetektiv-Nachschub? Netflix hat neben der Knives Out-Reihe zum Glück noch andere scharfsinnige Geniestreiche im Angebot. Wer sich von Wake Up Dead Man: A Knives Out Mystery bereits bestens unterhalten gefühlt hat, kann mit der gefeierten Serie Sherlock bei Netflix gleich weitermachen.



Dort könnt ihr nach Daniel Craigs schlauer Kombinationsgabe direkt Benedict Cumberbatchs cleveren Wortsturzbächen lauschen. Dabei hätte der heutige Star, der durch die Rolle des hier Privat-Schnüfflers berühmt wurde, Sherlock fast als "billig und kitschig" abgelehnt.

Idealer Ersatz nach Wake Up Dead Man: Mit Sherlock streamt eine der besten Serien überhaupt bei Netflix

Ein Blick auf die besten Serien bei Moviepilot verrät: Sherlock ist so beliebt wie kaum eine andere Serie mit über 100 Bewertungen: Nur Breaking Bad (Durchschnittswertung: 9,11), Game of Thrones (9,08) und True Detective (8,85) überzeugen die Moviepiloten noch ein wenig mehr. Auf Platz 4 der besten Serien reiht sich dann aber Sherlock (8,84) ein – noch vor The Sopranos und The Wire.

Sherlock - S01 Trailer (Deutsch) HD

Das große Ranking: Die 100 besten Serien der letzten 10 Jahre

Als Binge-Projekt bei Netflix ist das ein guter Ausklang für alle streamenden Hobby-Detektive, die nach Benoit Blancs neustem Fall namens Wake Up Dead Man nach mehr exzellenten Spürnasen lechzen: Die 4 Staffel haben jeweils 3 Folgen (à 90 Minuten), Staffel 3 und 4 besitzen je 4 Episoden, wenn wir die zwei Specials mitzählen. Das ergibt 4 Staffeln Sherlock mit insgesamt 14 Folgen.

Detektiv-Freude bei Neflix: Was macht die Serie Sherlock so einzigartig?

Wer Sherlock noch nicht gesehen hat, sollte bei Neflix definitiv einen Blick riskieren, auch auf die Gefahr hin, der britische Serie erst viele Jahre nach dem großen Hype Hals über Kopf zu verfallen. Denn hier wurde Arthur Conan Doyles beliebte Figur des Meisterdetektivs Sherlock Holmes grandios modernisiert. Außerdem funktionieren die meisten Folgen auch alleinstehend.

Mit geschliffenen Dialogen und Witz, aber auch Spannung und verspielten Bildelemente holte Sherlock den Klassiker in die Neuzeit und wartete dabei zusätzlich mit einem erstklassigen Ensemble auf, das jede Folge verblüffende Fälle aufklärte, sich aber auch staffelübergreifend weiterentwickelte.

Benedict Cumberbatch wurde durch die Rolle des schnellsprechenden, leicht soziopatischen Ermittlers zurecht weltberühmt und die, die sich im Zusammenspiel mit Martin Freemans bodenständigerem Watson entspinnt, können wir ohnehin nur feiern.

Kommt dann noch Andrew Scott (ebenfalls in Wake Up Dead Man zu sehen!) als abgedrehter Bösewicht Moriarty mit in den Mix formvollendeter Unterhaltung wird jedem schnell klarwerden, warum die Krimi-Serie ihrem genialen Ruf gerecht wird. Also am besten jetzt alles andere absagen und Netflix anschmeißen.

Podcast mit Wake Up Dead Man: Die 10 besten Streaming-Filme 2025 bei Neflix, Amazon und Co.

Wir blicken im Podcast Streamgestöber auf das Streaming-Jahr 2025 zurück und ranken die besten Streaming-Filme bei Netflix und Co., die dieses Jahr niemand verpassen sollte.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Welche bei von den Streaming-Diensten Netflix, Amazon, Apple TV und Co. produzierten Filme haben sich im letzten Jahr besonders hervorgetan? Von Fantasy-Hits über Krimi-Fortsetzungen bis zu nerverzerreißender Thriller-Spannung ist alles dabei.

Dieser Artikel ist in ähnlicher Form bereits im Januar 2022 auf Moviepilot erschienen.