Unbedingt nach Knives Out 3 bei Netflix schauen: Krimi-Serie mit großartiger Detektivin, die völlig zu Unrecht abgesetzt wurde

Wenn ihr nach Wake Up Dead Man: A Knives Out Mystery nach Nachschub bei Netflix sucht, müsst ihr unbedingt in diese Whodunit-Serie reinschauen, in der eine großartige Detektivin ermittelt.

Die beste Film-Reihe von Netflix ist vor wenigen Tagen in die dritte Runde gegangen und hat mit Wake Up Dead Man: A Knives Out Mystery einen weiteren packenden Fall für Benoit Blanc (Daniel Craig) präsentiert. Wenn der Film eure Krimi-Lust entfacht hat und ihr sehnsüchtig nach einem neuen Fall zum Miträtseln sucht, werdet ihr im Programm bei Netflix fündig. Dort ist dieses Jahr eine Serie gestartet, die in acht Folgen ein spannendes Whodunit erzählt – und euch dabei eine Detektivin präsentiert, die Benoit Blanc in nichts nachsteht.

Nach Knives Out 3 schauen: The Residence ist unterhaltsamer Rätsel-Spaß bei Netflix

The Residence dreht sich um einen Mordfall im Weißen Haus: Während eines Staatsbanketts mit mehreren wichtigen australischen Politiker:innen wird der oberste Butler der Residenz, A.B. Wynter (Breaking Bad-Star Giancarlo Esposito), plötzlich ermordet. Alle 157 Anwesenden werden schlagartig zu Verdächtigen, weshalb die Polizei in Washington D.C. harte Geschütze auffährt: Cordelia Cupp (Orange is the new Black-Star Uzo Aduba) muss her, die die Polizei regelmäßig als Consulting Detektive unterstützt, gar nicht unähnlich zu der Funktion Benoit Blancs in der Knives Out-Reihe oder der des legendären Sherlock Holmes.

Tatsächlich erscheint Cupp aus ähnlichem Holz geschnitzt wie die artsverwandten Meisterdetektive: Sie trägt einen beige-karierten Tweed-Anzug, hat ein spezielles Interesse an seltenen Vogelarten und eine besondere Gabe, Verdächtigen mit nur einem einzigen Blick ausschweifende Antworten zu entlocken.

Seht hier den Trailer zu The Residence:

The Residence S01 - Trailer (Deutsch) HD

So nehmen die Geschehnisse in The Residence langsam ihren Lauf und Cupp blickt hinter die Ereignisse in jedem der 132 Zimmer des Weißen Hauses während der verheißungsvollen Feier. Vom Küchenpersonal zu hohen Regierungsmitarbeiter:innen, von der Familie des Präsidenten bis zu Spezial-Gast Kylie Minogue muss sich jeder Cupps eigensinniger Ermittlung unterziehen – bis am Ende der oder die Schuldige ausfindig gemacht wird.

Cordelia Cupp muss sich nicht hinter Benoit Blanc verstecken

Produzentin Shonda Rhimes (Grey's Anatomy, Bridgerton) und Serienschöpfer Paul William Davies (For the People) gelingt es, dabei ein vielschichtiges Katz-und-Maus-Spiel inmitten eines riesigen Ensembles zu erschaffen. Auch wenn sich die Serie bei den vielen Gesichtern auch mal deutlich im Chaos verliert und einzelnen Figuren nicht immer die Aufmerksamkeit schenkt, die sie vielleicht verdient hätten, ist dieser wendungsreiche Fall dennoch wahnsinnig unterhaltsam. Und das ist vor allem der großartigen Detektivin Cordelia Cupp zuzuschreiben, die es über acht Folgen hinweg mühelos schafft, mit ihrer unvergleichlichen Art in den Bann zu ziehen und die Spannung auch über schwächelnde Sequenzen hinweg zu halten.

Wer danach auf noch mehr Fälle von Cordelia Cupp hofft, wird aber leider enttäuscht. Netflix hat die Serie trotz positiver Kritiken nach Staffel 1 abgesetzt. Aber keine Sorge: In acht Folgen wird der Mordfall bis zum Ende aufgeklärt. Somit steht die Staffel nun als abgeschlossene Geschichte für sich – was in der heutigen Serienlandschaft sicher auch mal erfrischend ist.

