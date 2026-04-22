Unbedingt nach Michael streamen: Dieser Film erzählt die Michael Jackson-Geschichte, die das Biopic euch verschweigt

Für alle, die das Michael Jackson-Biopic im Kino gesehen haben, ist dieser Film Pflicht. Er beleuchtet die Schattenseiten des Musikers, die der Blockbuster auslässt.

Das Michael Jackson-Biopic Michael läuft seit dem 22. April in den deutschen Kinos und verfilmt die Lebensgeschichte des King of Pop – zumindest teilweise. Denn der Film knöpft sich lediglich Jacksons Kindheitsjahre über seinen Aufstieg in der Musikbranche bis ins Jahr 1988 vor und erzählt damit nur die halbe Wahrheit. Ab 1993 hatte Jackson immer wieder mit Anschuldigungen sexuellen Missbrauchs gegen ihn zu tun, die bis weit nach seinem Tod anhalten.

Wer die fehlenden Puzzleteile zusammensetzen möchte, sollte sich den zweiteiligen Dokumentarfilm Leaving Neverland nicht entgehen lassen. Darin erheben zwei mutmaßliche Opfer von Jackson Vorwürfe gegen den Superstar und erzählen in knapp vier erschreckenden wie erleuchtenden Stunden ihre Geschichten.

Leaving Neverland im Streaming-Abo: Ein intensiver Einblick hinter die Missbrauchsvorwürfe gegen Michael Jackson

In Leaving Neverland kommen James Safechuck und Wade Robson zu Wort, mit denen sich Michael Jackson in den späten 80er und frühen 90er Jahren anfreundete, als die beiden noch Kinder waren. Safechuck traf Jackson bei einem Werbefilm für Pepsi im Jahr 1987 im Alter von zehn Jahren, Robson war gerade einmal fünf Jahre alt, als er im selben Jahr bei einem Tanzwettbewerb in Brisbane ein Treffen mit dem Musiker gewann.

Beide wurden daraufhin von dem Sänger eingeladen, Zeit mit ihm zu verbringen. Sie begleiteten Jackson mit ihren Familien zu Auftritten und auf Tour, später verbrachten sie jeweils sogar mehrere Tage und Wochen auf Jacksons Anwesen Neverland und schliefen mit dem Musiker in einem Bett. Die beiden Jungen seien damals begeistert davon gewesen, von ihrem Idol so große Aufmerksamkeit zu erhalten und hinterfragten nicht, als Jackson begonnen haben soll, sie immer mehr von ihren Familien zu isolieren und hinter verschlossenen Türen sexuell zu missbrauchen.

Jackson pflegte die Beziehungen zu den beiden Jungen über Jahre hinweg und soll ihnen immer wieder klargemacht haben, dass seine Karriere sowie das Leben der Jungen vorbei sei, wenn sie anderen jemals von den Handlungen zwischen ihnen erzählen würden. Als die ersten Missbrauchsvorwürfe gegen Jackson im Jahr 1993 laut wurden, soll der Popstar sie davon überzeugt haben, zu seinen Gunsten auszusagen.

Ein erschütterndes Bild über Michael Jackson und die Medienbranche: Leaving Neverland ist nach Michael Pflicht

Safechuck und Robson schildern über die vier Stunden hinweg eindringlich, welcher Manipulation sie durch Jackson in ihrem kindlichen Leichtsinn erlagen. Denn für sie seien die sexuellen Handlungen zwischen ihnen und Jackson in der Situation natürlich und völlig normal gewesen, da sie große Liebe für den Musiker empfanden. Erst als sie älter wurden, hätten sie begriffen, dass das, was zwischen ihnen und dem über 20 Jahre älteren Jackson abgelaufen sei, sexueller Missbrauch war.

Neben den beiden Männern kommen auch ihre Familien zu Wort, die Jackson ebenfalls gut kannten und viel Zeit mit ihm verbracht haben. Dabei wird immer wieder auch die Frage aufgeworfen, wie die Eltern von Safechuck und Robson es zulassen konnten, dass ihre jungen Söhne mit dem erwachsenen Michael Jackson in einem Bett schlafen und große Zeitspannen alleine verbringen durften.

Hier wird auch ein erschütterndes Portrait dessen gezeichnet, was die Präsenz eines weltweit gefeierten Superstars mit Menschen macht und mit welchen Dingen jemand durchkommt, der anderen einen Platz am Tisch der Reichen und Schönen ermöglicht. Untermalt wird das durch Archivaufnahmen aus Bildern und Videomaterial, die Jackson gemeinsam mit den Kindern in Neverland sowie bei öffentlichen Auftritten zeigen.

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Auch wenn die zweiteilige Doku mit vier Stunden sehr lang und absolut nicht einfach zu schauen ist, lohnt sie sich. Man sollte sie auch unbedingt bis zum bitteren Ende ansehen, um den vollen Umfang der Situation zu verstehen. Der Dokumentarfilm ist ein Muss für jeden, der sich wirklich mit Michael Jackson als Person beschäftigen möchte, wie auch für alle, die sich für die Maschinerie der Musik- und Medienbranche interessieren, die Missbrauch bis heute systematisch begünstigt.

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