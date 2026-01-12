Unbedingt nach People We Meet on Vacation bei Netflix streamen: Romantische Bestseller-Verfilmung mit erstklassigen Bewertungen

People We Meet on Vacation mit Tom Blyth und Emily Bader steht auf Platz 1 der Netflix-Charts und wir haben den idealen Bestseller-Tipp für alle, die direkt romantisch weiterstreamen wollen.

Die Bestseller-Adaption People We Meet on Vacation hat in den vergangenen Tagen Platz 1 der Netflix-Charts erobert. Nach einem Roman von Emily Henry wird darin in Rückblenden von Poppy (Emily Bader) und Alex (Tom Blyth) erzählt, die einst beste Freunde waren und sich nun in Barcelona anlässlich einer Hochzeit wiedertreffen. Allerdings ist der romantische wie berührende Netflix-Film nach weniger als zwei Stunden schon wieder vorbei. Was also danach streamen? Wir haben eine klare Empfehlung für euch.

Diese Miniserie ist wie gemacht für Fans von People We Meet on Vacation

Zunächst einmal die Parallelen: Auch diesen Streaming-Tipp gibt's bei Netflix. Es ist eine Bestseller-Adaption und die Hauptrollen werden von zwei angesagten Jungstars gespielt. Nur handelt es sich nicht um einen Film, sondern um die britische Miniserie Zwei an einem Tag, die 2024 bei Netflix Premiere gefeiert hat. Noch nie davon gehört?

Nach dem Bestseller von David Nicholls (erstmals 2011 verfilmt mit Anne Hathaway) erzählt die Serie von Emma (Ambika Mod) und Dexter (Leo Woodall), die sich 1988 bei der Abschlussfeier ihrer Uni kennenlernen. Schnell entwickelt sich eine Freundschaft zwischen den beiden. Ihre Geschichte wird chronologisch erzählt, das heißt, Folge 2 spielt 1989, Folge 3 spielt 1990 usw.

Genau wie People We Meet on Vacation lebt Zwei an einem Tag von der Anziehungskraft der beiden und der Frage, ob ihre Seelenverwandtschaft eine ernsthafte Beziehung überleben würde. Der größte Unterschied zwischen den Verfilmungen ist, dass Zwei an einem Tag in seiner 14 Jahre umfassenden Geschichte wesentlich dramatischere Schicksalsschläge umfasst. Wer nah am Wasser gebaut ist, ist damit also offiziell vorgewarnt.

Auch interessant:

Auch die Bewertungen sprechen für die Netflix-Serie

In jedem Fall geben Ambika Mod und Leo Woodall ein extrem sympathisches Duo ab, das Emily Bader und Tom Blyth in Nichts nachsteht. Das zeigt sich auch in den Kritiken. Beim Aggregator Metacritic , der für Serien in der Regel ein besserer Gradmesser ist als Rotten Tomatoes, kommt Zwei an einem Tag auf sehr gute 76 von 100 Punkten. Und die Moviepilot-Community ist ebenfalls überzeugt, wie eine Durchschnittswertung von 7,5 Punkten zeigt.

Zwei an einem Tag umfasst zwar insgesamt 14 Folgen, aber da diese zwischen 20 und 40 Minuten lang sind, zieht die Geschichte von Emma und Dexter schneller vorbei, als man denken könnte.

Wer nun auch die Filmversion von 2009 nachholen will, findet diese Version von Zwei an einem Tag bei Amazon Prime Video im Abo.

