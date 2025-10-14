Unbedingt nach The Woman in Cabin 10 bei Netflix streamen: 4-stündiger Krimi-Marathon mit großartiger Besetzung und Rätselraten

Bei Netflix streamt seit Kurzem der Krimi The Woman in Cabin 10 und für alle, die danach noch rätseln wollen (am liebsten mit Superreichen), haben wir gleich zwei Streaming-Tipps.

Es geht doch nichts über einen potenziellen Mordfall vor exklusiver Kulisse! Der Netflix-Thriller The Woman in Cabin 10 lockt mit genau dieser Prämisse, denn er schickt Keira Knightley auf eine Superyacht, wo ihre Figur dem Verschwinden eines Fahrgasts auf die Spur kommt. Nach 95 Minuten ist die Rätsel-Herausforderung nach dem gleichnamigen Bestseller von Ruth Ware aber auch schon wieder vorbei. Was schaut man als Nächstes? Wir empfehlen einen knapp vierstündigen Krimi-Abend bei Netflix, der mit einer etwas leichteren Stimmung aufwartet, aber Knightleys Yacht-Ausflug in Sachen Setting und Personal ähnelt.

Nach The Woman in Cabin 10 bei Netflix streamen: Daniel Craig untersucht Mordfälle

Konkret geht es um die ersten beiden Knives Out-Filme mit Daniel Craig, die beide bei Netflix streamen. Falls ihr Craig zuvorderst mit James Bond in Verbindung bringt, müsst ihr euer Bild von ihm runderneuern. In Knives Out (2019) und Glass Onion: A Knives Out Mystery (2022) spielt er den exzentrischen Privatdetektiv Benoit Blanc, der seine Probleme nicht mit 9-mm-Patronen löst, sondern mit seinem Köpfchen.

In Knives Out, der bei der Moviepilot-Community eine fabelhafte Bewertung von 7,6 Punkten hat, untersucht Blanc den möglichen Mord an Bestseller-Autor Harlan Thrombrey (Christopher Plummer). Die Geschichte spielt sich in einem verwinkelten Herrenhaus ab, in dem die restliche Verwandtschaft nach möglichen Motiven ausgefragt wird. Plötzlich sind alle verdächtig. Für die Besetzung der streitsüchtigen Angehörigen konnte Autor und Regisseur Rian Johnson (Looper) unter anderem das spätere Bond-Girl Ana de Armas, Captain America Chris Evans, Oscar-Preisträgerin Jamie Lee Curtis und Wayward-Star Toni Collette gewinnen.

Glass Onion ähnelt The Woman in Cabin 10 noch mehr

Teil 2, Glass Onion, ähnelt noch mehr dem Plot von The Woman in Cabin 10, allerdings mit einem satirischen Einschlag. Die beiden Knives Out-Filme sind nämlich Krimikomödien, die ihre Lacher genauso ernst nehmen wie ihre verwickelten Komplotte. In Glass Onion lädt Tech-Milliardär Miles Bron (Edward Norton) seinen (reichen) Freundeskreis zu einer Auszeit auf seiner Privatinsel ein. Eher ungewollt befindet sich auch Detektiv Benoit Blanc darunter, der schnell etwas zu tun bekommt. Denn einer der Gäste wird vergiftet und Blanc muss herausfinden, wer dahinter steckt und ob der Mörder nicht eigentlich jemand anderes umbringen wollte. Glass Onion wartet mit Stars wie Kate Hudson (Running Point), Janelle Monáe (Hidden Figures) und Dave Bautista (Guardians of the Galaxy) auf.

Auch interessant:

Auch hier gibt es Doppelgängerinnen, dunkle Geheimnisse und ein exotisches Setting, was nach The Woman in Cabin 10 vielleicht genau den richtigen Nerv trifft. Bei Moviepilot kommt der Film auf eine gute Durchschnittsbewertung von 6,7 Punkten. Damit wurden beide Knives Out-Filme von unserer Community deutlich besser bewertet als der neue Netflix-Thriller, der nur auf eine 5,8 kommt. Wenn das keine Empfehlung ist …

Das dritte Rätselabenteuer von Benoit Blanc kommt übrigens noch dieses Jahr. Wake Up Dead Man: A Knives Out Mystery heißt der Film, er läuft ab dem 27. November in den deutschen Kinos und wird am 12. Dezember 2025 bei Netflix veröffentlicht.



Podcast mit mehr Tipps: 11 heiß erwartete Netflix-Filme, die noch dieses Jahr starten

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Neuen Regie-Werke von Guillermo del Toro und Kathryn Bigelow, animierter Abenteuernachschub nach Kpop Demon Hunters und der ersehnte dritte Teil der Knives Out-Reihe: Bis Ende 2025 hat Netflix noch viel zu bieten. In dieser Folge des Moviepilot-Podcasts Streamgestöber stellen wir die Filme vor.