Abgründige Thriller-Serie auf Platz 2 bei Netflix: Die erste Verfilmung der Vorlage ist in Deutschland nie erschienen

Thriller-Fans finden passenden Seriennachschub an vorderster Front der deutschen Netflix-Charts. Die Geschichte wurde bereits vor 16 Jahren verfilmt, aber die Wenigsten werden sie kennen.

In den Serien-Charts von Netflix hält sich die Jugendserie Crew Girl hartnäckig an der Spitze und steht fast eine Woche nach dem Start weiterhin auf Platz 1. Wer es hingegen lieber etwas abgründiger mag, findet mit Und hüte dich vor dem Bösen idealen Thriller-Nachschub, der es immerhin auf Platz 2 der Charts geschafft hat.

Und hüte dich vor dem Bösen bringt alle Zutaten für einen erfolgreichen Thriller mit: eine Gruppe reicher Menschen, ein tragischer Todesfall und jede Menge Geheimnisse. Dabei handelt es sich sogar um eine bekannte Geschichte aus den Niederlanden, die hierzulande aber weitestgehend unbekannt sein dürfte.

Platz 2 der Netflix-Charts: Und hüte dich vor dem Bösen ergründet Geheimnisse unter Reichen

In der Thriller-Serie Und hüte dich vor dem Bösen zieht Journalistin Karen (Loes Haverkort) mit ihrer Familie in die Nobelgegend von Bergen, wo sie direkt Anschluss bei den reichen Ehefrauen Hanneke (Rifka Lodeizen) und Banette (Noortje Herlaar) findet. Diese treffen sich im Rahmen eines Dinner Clubs und lieben ausgelassene Partys und Luxus wie ihre Ehemänner. Doch eines Nachts brennt die Villa der Familie Struyck nieder, wobei Babettes Mann ums Leben kommt.

Karen glaubt nicht daran, dass die Tragödie bloß ein schrecklicher Unfall war. Denn bald realisiert sie, dass die Ehen ihrer neuen Freundinnen alle von Geheimnissen und Lügen gezeichnet sind. Die scheinbar perfekte Fassade der reichen Gesellschaft bekommt tiefe Risse und womöglich befindet sich ein Mörder unter ihnen.

Die Netflix-Serie basiert auf dem ersten Teil einer bekannten Roman-Trilogie aus den Niederlanden. Als Vorlage dient Saskia Noorts erster Band mit dem Titel De Eetclub, der hierzulande unter dem Titel Und hüte dich vor dem Bösen erschien und sogar schon einmal verfilmt wurde. Im Jahr 2010 verfilmte Regisseur Robert Jan Westdijk den Stoff, allerdings ist der Spielfilm nie in Deutschland erschienen.

Für Fans spannender Krimi- und Thriller-Serien verspricht Und hüte dich vor dem Bösen den idealen Binge für den nächsten Feierabend oder das anstehende Wochenende. Mit nur sieben Folgen ist die niederländische Netflix-Produktion relativ kurzweilig und weist eine Laufzeit von etwas weniger als sechs Stunden auf. Wenn euch das Thriller-Fieber packt, könnt ihr die Serie theoretisch auch an einem langen Abend komplett schauen.

Die aktuelle Serien-Top-10 bei Netflix (Stand: 16. September):

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