"Und jetzt heiraten wir": Zwei Supernatural-Stars lernten sich dank der Serie auf einer Convention kennen und haben sich 2025 verlobt

Es kommt öfter vor, dass zwei Stars sich am Set ineinander verlieben. Dass sie sich am Set derselben Serie nie begegnen und erst später zusammenkommen, ist eher selten.

Supernatural war eine äußerst langlebige Fantasy-Horror-Serie, in der 15 Jahre lang viele Charaktere kamen und gingen. Einige Fan-Lieblinge tauchten nur ein paar Folgen lang auf, dafür über mehrere Jahre hinweg. So auch bei DJ Qualls als Werwolf Garth.

In einer von Qualls Pausen bei Supernatural tauchte ein anderer Charakter auf, der bleiben sollte: Vampir Benny, gespielt von Ty Olsson. Obwohl die beiden sich am Set nie begegnet sind, lernten sie sich später kennen und lieben. Jetzt steht sogar eine Hochzeit an.

Erst Convention, dann Freunde, jetzt verlobt – DJ Qualls und Ty Olsson gehören zu den Supernatural-Paaren

Das People Magazine veröffentlichte letztes Jahr eine Liste von Paaren, die sich durch Supernatural kennengelernt hatten. Neben den Hauptdarstellern Jensen Ackles und Jared Padalecki wurden auch DJ Qualls und Ty Olsson gelistet. Die beiden waren in unterschiedlichen Staffeln der Serie zu sehen, nur in der letzten 15. Staffel tauchten beide auf. Allerdings spielten sie nie in derselben Folge mit. Sie trafen sich nie am Set.

Das hielt sie jedoch nicht davon ab, sich kennenzulernen. In seinem Podcast Locked and Probably Loaded sprach Qualls mit Co-Hostess Kelly Blackheart über seine Beziehung zu Olsson:

Demnach lernten sie sich bei einer Convention kennen und verstanden sich augenblicklich. Von da an verbrachten sie so viel Zeit miteinander wie nur möglich. Die Chemie zwischen den beiden stimmte so sehr, dass sich Olsson sogar selbst zu einem Urlaub mit Qualls einlud.

Ty und ich waren von Anfang an unzertrennlich, einfach so. Und über die letzten 10 Jahre hat sich unsere Beziehung zu dem entwickelt, was sie heute ist, und jetzt heiraten wir.

Die Art und Weise, wie Qualls über seinen Partner spricht, zeugt von der Liebe und Zuneigung, die beide füreinander empfinden. Und die Tatsache, dass sie bei Supernatural einen Werwolf und einen Vampir spielten, mache die Hochzeit zu einer “werepire wedding”. Was für eine fantastische Geschichte.