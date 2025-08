Unerträgliche Filmszene mit Scarlett Johansson soll Wölfen Todesangst machen: Das steckt hinter der bizarren Geschichte

Sechs Jahre nach seiner Veröffentlichung feiert der Film Marriage Story ein ungewöhnliches Comeback. Eine Szene mit Scarlett Johansson soll in den USA nun Wölfe vertreiben.

Eine aufreibende Filmszene mit Scarlett Johansson und Adam Driver wird in den USA für einen ungewöhnlichen Zweck eingesetzt. In Oregon wird der große Streit in Marriage Story via Drohnen über Lautsprecher abgespielt, um Kuhherden vor Wolf-Attacken zu beschützen.

“Menschen sind schlecht”: Das lernen Wölfe in Oregon von Scarlett Johansson

Um Kuhherden in ganz Amerika vor Wölfen zu beschützen, greift das United States Department of Agriculture zu neuen Taktiken. Nach Berichten des Wall Street Journals spielen Drohnen dort laute Musik und Geräusche ab – darunter auch eine Szene aus Marriage Story, in der Scarlett Johansson und Adam Driver laut streiten.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Der Niedergang ihrer Ehe bleibt damit von nun an nicht mehr nur menschlichen Zuschauer:innen als echter Ritt durch die Hölle im Gedächtnis: Die Drohnen spüren per Infrarot-Kamera Wölfe im Dickicht auf und verjagen sie mit lauter Musik und Soundeffekten. Laut der Aussage eines USDA Supervisors in Oregon zeigt die Taktik Erfolg:

Ich will, dass die Wölfe darauf reagieren und wissen, hey, Menschen sind schlecht.

Seit die Taktik angewendet wird, hätte sich die Zahl der toten Rinder drastisch reduziert: So wurden binnen 85 Tagen Drohnen-Patrouille bloß zwei Tiere getötet. Zuvor waren es elf in nur 20 Tagen.

Marriage Story brachte eine Oscar-Nominierung für Scarlett Johansson

Noah Baumbach’s Marriage Story erschien bereits 2019 und erzählt das intensive Drama einer Ehe, die in die Brüche geht. Ganze sechs Oscar-Nominierungen konnte der Film mit Scarlett Johansson und Adam Driver einsacken. In unserem Redaktions-Ranking spielt der Film bei Scarlett Johansson’s besten Filmen ebenfalls ganz oben mit. Mittlerweile ist sie die erfolgreichste Schaupielerin Hollywods geworden.

Dass Marriage Story nun auf so ungewöhnliche Weise sein Comeback feiert, hat wohl niemand erwartet. Neben Rinderfarmen in Oregon findet ihr den Film auch auf Netflix kostenlos im Stream.