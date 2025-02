Unfaire Dschungelprüfung: Fans fordern diese Änderung für zukünftige Staffeln

Seit über 20 Jahren ist das Dschungelcamp eines der bekanntesten Reality-Formate. Doch ein großes Problem hat die Show, das Fans seit Jahren nervt.

In Deutschland gibt es wohl keine Reality-Show, die mehr gefeiert wird als Ich bin ein Star – Hol mich hier raus! Seit 20 Jahren begeistert die Sendung rund um Sonja Zietlow die deutsche Fernsehwelt und ein Ende ist noch nicht in Sicht. Dennoch gibt es eine Kritik, die seit Jahren immer wieder aufkommt – und die betrifft ausgerechnet die bekannteste Dschungelprüfung überhaupt.

Darüber muss sich das Dschungelcamp ernsthaft Gedanken machen

Langjährige Dschungelcamp-Gucker freuen sich immer besonders auf eine Prüfung: Die Essensprüfung. Es ist wohl auch die Prüfung, die für die Show steht. Jahr für Jahr schauen Fans den unterschiedlichsten Promis dabei zu, wie sie Fischaugen, Büffelpenisse, Spinnen – lebendig oder nicht – pürierte Fischinnereien oder andere regionale Delikatessen vorgesetzt bekommen. Bei der Aufgabe leiden die teilnehmenden Stars wohl am meisten und genau das macht die Essensprüfung für die Show unabdingbar.

Mit den Jahren hat sich aber trotz aller Beliebtheit ein riesiges Problem in die Essensprüfung eingeschlichen: Und zwar das Zeitlimit. Die Stars bekommen immer wieder riesige Portionen vorgesetzt, die sie in angegebener Zeit nicht schaffen. Während die Personen früher noch als zu langsam oder zu schlecht abgestempelt wurden, macht sich mittlerweile das Gefühl breit, dass die Prüfung gar nicht geschafft werden soll. So soll innerhalb von 60 Sekunden ein Stück Lunge verspeist werden, das aber so zäh und trocken ist, dass es gar nicht gekaut werden kann. Jeder, der schon mal versucht hat, eine trockene Scheibe Toast in einer Minute zu essen, weiß, wie unmöglich die Aufgabe ist.

Fans fordern mehr Zeit fürs Essen

Die Diskrepanz der Portionsgröße und der vorgegebenen Zeit stößt auch den Fans immer wieder bitter auf. Denn eigentlich sollte die Prüfung Spaß machen (zumindest den Zuschauer:innen), doch die Lust an der bekanntesten Dschungelprüfung geht langsam verloren.

Auf dem offiziellen Instagram-Account zur Sendung fordern die User:innen endlich eine Veränderung:

Die Essensportionen werden von Jahr zu Jahr größer. Noch nicht einmal, wenn es etwas Leckeres wäre, würde man die Menge in der vorgegebenen Zeit schaffen. Das macht so keinen Spaß mehr und nervt nur noch.

So lauten die meisten Kommentare:

" Seit Jahren das gleiche Problem. Teilweise absolut unverhältnismäßige große Portionen für die wenige Zeit."

"Finde die Portionen in der Zeit aber auch extrem. Macht gar keinen Spaß mehr Essensprüfungen anzuschauen"

Ob sich RTL die Zuschauerkritik zu Herzen nimmt, ist fraglich. Schon die vergangenen Jahre gab es diesbezüglich Fan Aufschreie, etwas verändert, hat sich aber bislang nicht.

Dschungelcamp 2025: So kannst du Staffel 18 schauen

Wer sich die leidenden Promis dennoch nicht entgehen lassen will, kann täglich um 20:15 Uhr bei RTL einschalten. Die jeweilige Folge gibt es nach der TV-Ausstrahlung auf RTL+ zum Nachschauen.