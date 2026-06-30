Unfall am Wednesday-Set: Wichtigster Neuzugang Eva Green liegt im Krankenhaus

Beim Dreh der 3. Staffel von Wednesday hat Neuzugang Eva Green eine Verletzung erlitten. Der Penny Dreadful-Star wird Wednesdays Tante Ophelia verkörpern.

Fast ein Jahr ist es her, seit die 2. Staffel von Wednesday bei Netflix an den Start gegangen ist und uns einen tieferen Blick hinter die Geheimnisse der Addams Family gewährt hat. Unter anderem haben wir viel über Wednesdays (Jenna Ortega) Tante Ophelia gehört, deren wahre Identität bis zum Ende der Staffel ungeklärt blieb.

In Staffel 3 wird Ophelia nun eine wichtige Rolle einnehmen – und dabei von einer bekannten Schauspielerin verkörpert. Der prominente Neuzugang musste nun jedoch einen schweren Rückschlag am Set einstecken und erlitt eine Verletzung.

Eva Green verletzt sich am Wednesday-Set: Dreh des Netflix-Hits wurde unterbrochen

Die Dreharbeiten zur 3. Staffel sind im Februar in Irland gestartet und laufen mittlerweile auf Hochtouren. Wie Entertainment Weekly berichtet, gab es dort vor wenigen Tagen einen Zwischenfall, der Tante Ophelia-Darstellerin Eva Green betrifft. Die Schauspielerin soll sich am Set eine nachhaltige Beinverletzung zugezogen haben.

Es sollen keine Knochen gebrochen sein, dennoch sei die Verletzung so schwer gewesen, dass Green im Krankenhaus behandelt werden musste. Die Dreharbeiten wurden daraufhin gestoppt und der Drehplan musste angepasst werden.

Netflix habe den Vorfall mittlerweile gegenüber Entertainment Weekly bestätigt, habe jedoch keine weiteren Details zur Verletzung und Greens Genesungsprozess geteilt. Eine Insiderquelle verriet jedoch gegenüber dem Outlet, dass Green bereits auf dem Weg der Besserung sei.

Der Penny Dreadful-Star wird in Staffel 3 Wednesdays mysteriöse Tante Ophelia verkörpern, nachdem wir in vorherigen Folgen bereits viel über die verschwundene Schwester von Morticia (Catherine Zeta-Jones) und Tochter von Hester Frump (Joanna Lumley) erfahren haben.

Unter anderem ist Ophelia ebenso wie Wednesday ein Rabe und besitzt die übernatürliche Fähigkeit der Sicht. So wie Wednesday habe Ophelia ihre Gabe in der Vergangenheit bis zum Äußersten getrieben, was ihr unter anderem einen Aufenthalt im Willow Hill Krankenhaus einbrachte und zu einem schwierigen Verhältnis zwischen ihr und Morticia sowie Hester führte.

Im Staffel 2-Finale haben wir schließlich erfahren, dass Ophelia tatsächlich in Hesters Keller aufhält – wo sie offenbar perfide Rachepläne schmiedet. An der Wand ihres Zimmers prangten die blutigen und verheißungsvollen Worte "Wednesday muss sterben".

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Wann kommt Wednesday Staffel 3 zu Netflix?

Was es damit auf sich hat, werden wir voraussichtlich nächstes Jahr bei Netflix erfahren. Der Dreh von Staffel 3 wird noch einige Monate anhalten, daraufhin folgt ein umfangreicher Postproduktionsprozess.

Zum Weiterlesen: Alle wichtigen Infos zu Wednesday Staffel 3

Kommt für die neuen Folgen ein ähnlicher Rhythmus zum Tragen wie bei Staffel 2, können wir ab Sommer 2027 mit der frischen Season bei Netflix rechnen.