Unfall bei Promis unter Palmen setzt Kandidaten außer Gefecht: "Es ist vorbei"

Bei Promis unter Palmen kam es bereits in der ersten Folge zu einem Zwischenfall. Ein Kandidat verletzte sich im Spiel und musste sofort ins Krankenhaus gebracht werden.

Am Montag startete Promis unter Palmen mit der vierten Staffel. Nachdem die Promis in der ersten Folge in ihre gemeinsame Villa gezogen sind, standen bereits die ersten Spiele an. Jeder Kandidat und jede Kandidatin mussten in einem Einzel-Spiel 1.000 Euro für den Jackpot erspielen. Danach stand die Team-Challenge an, bei der es vor allem um Nominierungsschutz geht. Dabei kam es aber zu einem Zwischenfall und ein Promi musste mit dem Krankenwagen abtransportiert sein.

Notarzteinsatz in Folge 1 von Promis unter Palmen: Maurice Dziwak verletzt sich

Die Team-Challenge steht an. Claude-Oliver Rudolph und Anouschka Renzi haben sich als Teamkapitäne ihre Teams zusammengewählt und treten im "Insel-Hopping" gegeneinander an. Auf einem See müssen die Promis über schwimmende Plattformen und Plastikfische einsammeln. Das gegnerische Team versucht dabei, ihre Kontrahent:innen mit nassen Schaumstoffbällen abzuwerfen und von den Plattformen zu stoßen.

Nach dem Spiel sind die Gemüter hochgekocht, doch Maurice Dziwak sitzt mit schmerzverzerrtem Gesicht abseits der Gruppe. Die Sanitäter kommen zu ihm und er versucht zu erklären: "Ich denke meine Schulter ist…" Mitstreiter Kevin Wolter kommt zur Hilfe und tastet seinen Kumpel ab. Maurice' Schulter wird währenddessen mit einem Verband provisorisch verarztet, während er sich ausmalt, was passiert ist. "Ich glaube, Schulter ist angerissen. Ich habe da so eine komische Bewegung gespürt. Im Wasser ging nichts mehr." Als der Krankenwagen vorfährt, lässt Maurice verlauten: "Ich glaube, es ist vorbei." Er wolle unbedingt weiterspielen, aber sein Team ist mit Werfen an der Reihe, was für ihn mit der Verletzung unmöglich sei.

Entwarnung: Maurice kommt zurück in die Villa

Am Abend kehrt Maurice zurück zu den anderen Promis in der Villa und wird mit Freude empfangen. Seinen Arm trägt er in einer Schlinge. Im Interview macht der selbsternannte Löwe deutlich, wie sehr in die Situation mitgenommen hat: "Also ich kann dir eins sagen, wenn ich jetzt nicht angeschlagen bin, dann weiß ich auch nicht. Ich weiß auch nicht, was Promis unter Palmen mit mir macht. Ich sag ja, ich bin gezeichnet." Die anderen wollen natürlich wissen, welche Diagnose der Realitystar vom Arzt bekommen hat. Die Vermutung läge bei einer Rotatorenmanschette, erklärt Maurice den anderen. Kevin nickt zustimmend, das habe er auch bereits vermutet.