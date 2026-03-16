Unfassbar, dass dieser großartige Film heute nach 8 Jahren (!) erstmals im TV läuft: 139 Minuten Irrsinn und Paranoia

Spider Man-Star Andrew Garfield begibt sich im heutigen TV-Tipp auf eine popkulturelle Schnitzeljagd durch L.A. und trifft dabei auf jede Menge skurrile Figuren, die für Unterhaltung sorgen.

Mit dem Horrorfilm It Follows gelang Regisseur David Robert Mitchell der große Durchbruch. 2018 folgte mit Under the Silver Lake sein zweiter Streich, der erst heute, acht Jahre nach seiner Premiere, im deutschen Free-TV läuft. In dem rätselhaften Noir-Film begibt sich Andrew Garfield als Hobby-Detektiv auf die Spur einer Verschwörung.

In der Nacht auf Freitag zeigt das ZDF am 20. März 2026 um 0:45 Uhr den Krimi ohne Werbeunterbrechungen. Wer um die Zeit schon schläft, kann Under the Silver Lake auch bei diesen Anbietern streamen.



Under the Silver Lake in der Free-TV-Premiere

Der ziellos durchs Leben treibende Arbeitslose Sam (Garfield) scheint endlich Halt zu finden, als er sich in seine Nachbarin Sarah (Riley Keough) verliebt. Doch diese verschwindet samt Möbeln mitten in der Nacht unter mysteriösen Umständen. Da die Polizei sich nicht für den Fall interessiert, muss Sam selbst zum Detektiv werden und herausfinden, was aus Sarah geworden ist.

Durch versteckte Codes und Zeichen begibt sich Sam auf eine Spurensuche quer durch Los Angeles. Dadurch kommt er einer Verschwörung näher, die Milliardäre, Stars und die gesamte Popkultur mit einschließt.

Für Garfield wäre der Dreh beinahe richtig gefährlich geworden, wäre da nicht die Maskenbildnerin gewesen, die den Schauspieler vor einem lebensbedrohlichen Filmkuss bewahrt hatte.



Under the Silver Lake bietet eine Schnitzeljagd durch Hollywood

Nachdem Under the Silver Lake seine Premiere bei den Filmfestspielen in Cannes 2018 feierte, blieb der große Kino-Release aus. Nach zwei verschobenen Startterminen in den USA wurde der Thriller schließlich direkt als VoD-Titel veröffentlicht. Das Einspielergebnis von gerade einmal 2 Millionen US-Dollar stammt fast ausschließlich aus den Ticketverkäufen aus Asien und Europa (via Box Office Mojo ).

Auf der Bewertungsseite Rotten Tomatoes fallen die Bewertungen sowohl beim Publikum als auch bei den Kritiker:innen mit 58 Prozent mittelmäßig aus. Im allgemeinen Konsens heißt es:

Under the Silver Lake findet etwas häufiger seinen Rhythmus, als dass es ins Straucheln gerät, doch es ist schwer, die Ambition von Autor und Regisseur David Robert Mitchell nicht zu bewundern – oder sich von ihr mitreißen zu lassen.

Ist Under the Silver Lake auch stellenweise etwas langatmig, so bietet der Film doch eine popkulturelle Schnitzeljagd, die mit skurrilen Hollywood-Figuren bestens unterhält. Laut IndieWire ist aus dem Publikum selbst ein Kult entwachsen, der versucht, die unzähligen Hinweise im Film zu entschlüsseln. Dabei läuft man allerdings Gefahr, genau wie Sam, sich im Rabbit Hole der Kulturszene von L.A. zu verlieren.