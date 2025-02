Unfassbar: Mark Harmons Sohn spielt seit 15 Jahren in NCIS mit und kaum jemand hat es bemerkt

Navy CIS bzw. NCIS ist einer der größten Dauerbrenner im amerikanischen Network-Fernsehen. Aber wusstet ihr, dass Mark Harmons Sohn seit 15 Jahren eine kleine Nebenrolle in der Serie spielt?

Seit 2003 flimmert die Krimiserie Navy CIS über die heimischen Bildschirme. Von Woche zu Woche wird ein neuer Fall gelöst. Bei 22 ausgestrahlten Staffeln kommen wir damit auf eine stattliche Anzahl von über 470 (!) Episoden. Bis zur 19. Staffel fungierte Mark Harmon als Hauptdarsteller. Er spielte Special Agent Leroy Jethro Gibbs.

Diese Information dürfte keinen Fan der Serie überraschen. Harmons Gesicht ist komplett mit Navy CIS verbunden. Weit weniger bekannt ist jedoch die Tatsache, dass sein ältester Sohn, Sean Harmon, eine kleine Nebenrolle in dem Procedural spielt – und das schon seit 15 Jahren. Seinen ersten Auftritt hatte er 2008.

NCIS-Geheimnis: Sean Harmon spielt die junge Version seines Vaters in der Krimiserie

Sean Harmon taucht in Navy CIS seit der 6. Staffel als junger Leroy Jethro Gibbs auf. Hierbei handelt es sich um Auftritte, die im Zuge von Flashback-Sequenzen stattfinden. Bisher stehen sieben NCIS-Folgen in Harmons Filmografie.

Alle NCIS-Folgen mit Sean Harmon:

Staffel 6, Folge 4 : Heartland (2008)

: Heartland (2008) Staffel 6, Folge 15 : Deliverance (2009)

: Deliverance (2009) Staffel 7, Folge 16 : Mother's Day (2010)

: Mother's Day (2010) Staffel 9, Folge 8 : Engaged Part 1 (2011)

: Engaged Part 1 (2011) Staffel 9, Folge 9 : Engaged Part 2 (2011)

: Engaged Part 2 (2011) Staffel 9, Folge 14 : Life Before His Eyes (2012)

: Life Before His Eyes (2012) Staffel 18, Folge 2: Everything Starts Somewhere (2020)

Abseits seiner Auftritte im NCIS-Universums ist Sean Harmon eher hinter der Kamera tätig. Spezialisiert ist er auf den Stunt-Bereich. In seiner Vita finden sich Einträge als Stuntkoordinator, Stuntdouble und als Stuntman. Beteiligt war er u.a. an der Serie Breakwater (2022) und dem Thriller The Other Side of Bliss (2023).

NCIS-Fortsetzung: Wann startet Navy CIS Staffel 22?

Die 22. Staffel von Navy CIS feierte am 14. Oktober 2024 ihre Premiere bei CBS in den USA. In Deutschland wurde die Premiere der neuen Folgen auf den 14. Januar 2025 gelegt. Sat.1 zeigt alle Folgen der neuen Staffel in der synchronisierten Fassung.

Dieser Artikel wurde erstmals in ähnlicher Form im Juli 2023 bei Moviepilot veröffentlicht.